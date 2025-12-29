惡少割頸之後 6/前端制度失靈 被害父母提國賠盼不再重演

這起國中生割頸案，在被害人父母，楊爸爸和楊媽媽數次在鏡頭前，落淚控訴，突顯不少實務和制度上的落差及爭議。

新北國中生割頸案被害者父母聽到二審判決後，在媒體面前表達沉重的心聲。

許智全律師表示，這類極端暴力案件，顯現制度的「前端失靈」，而非單純刑度不足問題。由於現行《少事法》為了避免少年被送入司法被標籤化，近年已轉向「行政輔導先行」，但是對於高風險、已出現暴力徵象的少年，是否真的被及早辨識出來？一旦發生問題，地方政府的少年輔導委員會，是否有足夠人力、心理專業具備即時介入能力？倘若行政端接不住，法院往往是在「事情已經發生後」才出現，對被害人與社會安全而言，都是最不利的結果。

另外許律師對於現行制度的看法，也和先前不願具名的法界人士意見不謀而合。許智全說，目前高危險少年缺乏分流機制，主要是因為現行制度對「一般偏差少年」與「具高度暴力風險少年」，在處遇方式上仍過於接近，導致真正需要高度管束與密集治療者，沒有被有效隔離與介入。

而且心理與精神評估也嚴重不足，在實務上，心理評估常常流於形式，未能夠成為是否升級處遇的關鍵依據。最後是學校與社政的通報、追蹤斷裂，他也說「許多重大案件事後回看，常會發現『其實早有異狀，但相關人員沒有做好溝通』」。

割頸案發生後，監察院也展開調查，報告指出，新北市政府未完整踐行少年事件處理法需保護性評估的立法精神，致未能及早預防少年曝險行為，中央各部會對少年偏差行為的處理及協調機制也尚待整合與落實，要求新北市政府、行政院、司法院、教育部及法務部皆應檢討。

監察院也認為，新北市警察局拘泥於法條文字，認為非「經常」攜帶，僅以違反社維法移送簡易庭，未依少事法將其列為「曝險少年」移送少年法院進行需保護性評估，忽略行兇少年處於觸法邊緣的風險。

割頸案發生後，監察院調查報告要求新北市政府、行政院、司法院、教育部及法務部皆應檢討。

張繼文說，其實楊爸爸和楊媽媽最在意的是，「回到2年前的當下，真的沒有任何辦法可以避免這種悲劇發生嗎？」因為最能夠阻止悲劇發生的不可能是少年事件法庭，是學校，是教育系統。所以楊爸和楊媽也針對行政部分的責任提出國賠。如果最前端的防線失靈，會不會導致將來這種校園霸凌致死傷的事件，再發生？

因此依《國家賠償法》對新北市教育局及校方提國賠，求償938萬餘元。除了認為學校與教育局未善盡校安與輔導之責，也因為郭生與林生家庭賠不出錢，才與民事一審判決的數額相當。

目前新北市教育局正在研擬商議，將此案拍攝成紀錄片，並納入校園安全宣導教材，目前仍未定案。

在本案中，承審法官也啟動「修復式司法」，一句詢問被害者父母「你願意接受郭○○好好孝順你嗎？」，讓網路討論炸鍋。

雖然高等法院深夜發新聞稿澄清，指凶手律師提出「修復式司法聲請」，本案前手法官因此詢問被害家屬有無接受各種形式補償的可能性，被害家屬拒絕後，並未要求他們接受，仍無法平息輿論怒火。

聲援楊家的民間團體「孩想陪你長大」也認為，法官的「孝順說」，不應讓法院成為二次創傷的地方。楊爸楊媽的委任律師張繼文解釋，相較於一般的法院的調解，「修復式司法」會有心理輔導的資源，特別是針對被害人的心理開導資源介入。

只是這對被害人父母來說，就像二審宣判那一天，楊媽媽對著鏡頭說「我的小孩沒有了，要怎麼修復啊，怎麼把我孩子的生命修復回來？」

被害人家屬楊爸爸和楊媽媽，決定提起國賠求償，盼不要再有類似事件發生。

