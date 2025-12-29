惡少割頸之後1/楊父淚洗面2年 盼重回案發當天

2023年新北市清水國中，發生震驚全國的割頸案，經過2年訴訟審判，法官幾乎是在事發兩周年後，做出二審判決，當年涉案的「乾兄妹」，涉嫌殺害楊姓學生的郭姓少年和林姓女學生，皆依殺人罪，判刑12年、11年，不滿判決結果的被害人父母，楊爸爸和楊媽媽也在鏡頭前泣訴，因為《少事法》的緊箍咒，讓他們得不到公道，而少事法的制度，存在什麼問題和爭議？是否有過於保護加害人，讓加害人無法真正體悟到犯下的過錯？透過《中天新聞網》的追蹤報導，帶您了解。

2023年發生新北國中生割頸案至今，楊爸爸幾乎天天以淚洗面，提到愛子就忍不住落淚。（圖／記者 徐敏娟攝）

廣告 廣告

2023年12月25日中午12時許，正在上班的楊爸爸，手機突然響起急促的鈴聲，但電話那頭的人，什麼都不敢說，只告訴楊爸爸快去「那個」，楊爸爸說對方連「醫院」兩個字都不敢說，好不容易才終於吐出「亞東醫院急診室」，楊爸爸一頭霧水，不知道為什麼要去急診室？到底發生什麼事這麼嚴重？對方始終不肯在電話裡說清楚，只回應「我沒辦法講，反正你去了就知道。」

突如其來的一通電話，來自清水國中，什麼都沒說清楚，只是催促楊爸爸盡快趕到「那個地方」。楊爸爸的心懸在半空中，忐忑不安地來到急診室，怎麼也沒想到，這會是見愛子的最後一面。

楊爸爸回憶2年前，事發那天，他說一到醫院，醫生拼命拿一堆同意書，「至少10份以上，簽到後來，我簽到真的是手在發抖，簽過什麼都不知道」因為在楊爸爸心中，他只想「趕快救我的兒子」。楊媽媽補充說，這些全都是要動手術的同意書，當時要切肺、剖心臟，和緊急輸血，那一天，為了搶救兒子的生命，醫護人員總共輸了6千6萬c.c.的血液。

楊爸爸這2年來，幾乎無法接受失去兒子的事實。（圖／記者 徐敏娟攝）

楊爸爸很懊悔，他說：「如果事發當天早上，送藥給兒子時，就把他帶回來，現在我還可以幫兒子準備早餐。」

根據法院判決書指出，事發當天中午12時20分，因同校林姓女學生到楊姓學生班上，被楊生制止，林女不滿找「乾哥」郭姓男學生，幫忙出氣，兩人一起返回楊生班上，郭生看到楊生即以左手抓住楊生衣領，林女則在一旁出言「打他」等語，郭生則開始毆打楊生，並自褲子口袋拿取彈簧刀。

當時一度有同學要制止郭生，卻遭到林女說「沒你的事就滾」，又對郭生說「給他死」等語，郭生就持刀以由上而下斜刺方式，朝楊生左頸刺入一刀，再朝楊生胸部刺擊3刀，背部刺擊3刀，直至楊生攤倒在地，才停止攻擊。

楊爸爸說兒子十分懂事貼心，他每天都希望奇蹟出現，可以回到案發當天。（圖／記者 徐敏娟攝）

經過醫院搶救，楊生仍因傷勢過重，因為他的左胸、左肩頸及背部等處，都被銳器刺傷，造成心臟、肺臟及腎臟損傷、大量失血導致全身臟器壞死，於同年月26日19時30分許，不治死亡。

在採訪過程中，一提起兒子，楊爸爸的淚就沒停過，楊媽媽說從事發至今，楊爸爸天天以淚洗面，「說眼睛會哭瞎，一點也不誇張」。因為楊爸爸剛剛才去醫院檢查，眼睛一直處於發炎狀態，現在也被檢查出有青光眼。

楊爸爸說，「心中還是一直希望奇蹟可以發生！我每天都會到樓上哭，睡在客廳等兒子回來！一個晚上都要起來好幾次，怕兒子回來時我錯過了，然後又要強迫自己睡覺。」

然而歷經2年的司法審判，結果是一次次的失望和打擊，讓楊爸爸和楊媽媽，痛徹心扉。

2023年發生新北國中生割頸案至今，楊爸爸幾乎天天以淚洗面，提到愛子就忍不住落淚。（圖／記者 徐敏娟攝）

延伸閱讀

【後來呢】殉職所長遺孀仍深陷悲痛 攜家人重遊舊地思念亡夫

【後來呢】「喪屍菸彈」成毒駕奪命凶手 因「這載具」推波助瀾

【後來呢】女毒蟲害所長殉職逾1年盼和解 家屬怒：仍等不到道歉