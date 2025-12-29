惡少割頸之後12/被害家屬嘆司法已死 怒轟少事法是惡法

2024年9月30日上午，新北地方法院一審判決，郭生有期徒刑9年、林生有期徒刑8年，案經上訴，2025年12月23日上午9時30分，高院二審宣判，認定郭生涉犯殺人罪，改判有期徒刑12年，而涉嫌教唆的林女，亦依殺人罪改判有期徒刑11年。全案仍可上訴。

2023年發生新北市國中生割頸案，12月23日二審宣判，痛失愛子的楊爸爸，聽到判決結果痛哭失聲。（圖／翻攝畫面）

楊爸爸聽到判決刑期，忍不住在法庭上痛哭失聲，更失控怒罵「判那麼低」、「不要講空話」，幾乎是身體癱軟離開法庭。

聽完判決後，楊爸爸面對媒體，淚如雨下痛訴，「今天的判決讓我覺得，台灣的司法已死，《少年事件處理法》把我打得真的遍體麟傷，我沒辦法接受這種判決，我講難聽一點，他們用《少事法》把我打悶棍，還要叫我不准出聲，我們要怎麼辦？這樣的判決我可以接受嗎？我真的沒辦法接受…」

楊爸爸說，他預期就是要法官判30年，如今卻只判12年和11年，楊爸爸一度說「他們在法庭上，不知道能不能講，但《少事法》要來罰我也沒關係了啦，我就講嘛，他們進法庭都還是大搖大擺的走進來，根本沒有跟我道歉過，是法官引導他們來跟我道歉，他們才來道歉…這個才是他們真正的態度，你說這樣子，我怎麼接受。」

2023年發生新北市國中生割頸案，楊爸爸怒轟少事法是惡法。（圖／翻攝畫面）

楊爸爸悲憤地說，「真的沒辦法接受這種東西，講難聽一點，《少事法》都在保護這些人，我們被害者通通都沒有被保護到。」更怒轟「《少事法》是什麼惡法！」

楊媽媽也在旁憤怒地說「別人的孩子死不完！不能把所有的責任推給『修復式司法』，修復式司法是要修復我們什麼？孩子命都沒有了，跟我們談修復式司法，是要怎麼修復？從一個活潑健康的生命變成一個腫脹的生命…還解剖…一路一路，他們在法庭上就是欺負被害人家屬，這是在修復我們嗎？是修復他們吧！都在談修復他們，都沒有在談修復我們的事情。」

楊爸楊媽會這麼憤怒，是因為郭男和林女這對「乾兄妹」的犯後態度，一審時兩人始終不肯認罪，還曾恐嚇作證的同學，甚至郭男還在出庭時怒瞪楊爸爸，就連兩人的家長至今也沒有到過歉。楊爸和楊媽說，「兇手的道歉，是法官指導跟引導下，才道的歉。這讓我們怎麼能接受？」

楊爸爸說，犯案的郭男當初在一、二審時都有說，只是想要給他教訓，只是想要刺大腿，「但是我兒子175公分，他（郭嫌）大概160公分。160公分要刺175公分的大腿，很容易吧，」因此楊爸、楊媽認為凶嫌提出的理由太牽強。

楊爸爸拿著愛子照片，忍不住落淚。（圖／翻攝畫面）

楊媽媽說，檢察官有提到一點，郭男行兇的彈簧刀有9公分長，在兒子身上留下的傷口，就有8公分，「我兒子當時有穿厚外套，至少3公分，但後背的傷口有8公分，你跟我說只是隨便刺而已？這下手很強很重，就是要置人於死的。」楊媽媽繼續說，相驗後，兒子身上總共有7刀，但是外套上面有10幾個洞，數都數不完，講到這裡，楊爸爸又流下眼淚。

楊爸爸說，事發後所有關於兒子傷勢的報告，他都不敢看，連解剖相驗死因時，楊爸爸都無法面對，只能讓楊媽媽親自去看。「好好的孩子，不只身上傷痕累累，還要再從頭被剖開，從頭上這裡切到脖子」，楊媽媽說，每次開庭，聽到檢察官提道兒子傷勢，楊爸爸就止不住淚水，「那把插進兒子身上的刀，就像插進我心上，很痛很痛…」說到泣不成聲，楊爸和楊媽坦言，至今仍無法接受那麼優秀的孩子，會這樣突然消失。

