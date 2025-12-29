惡少割頸之後3/《少事法》保護誰？被害人反憂心遭報復

楊爸爸回憶起愛子，忍不住哽咽說「他真的很體貼。」如果不是當上風紀股長，或許現在兒子還可以好端端的在眼前。楊爸爸講起兒子，可以看得出來多麼引以為傲。楊爸爸說，有一次在網路上看到一道數學題，沒想到兒子馬上解答出來，楊爸爸看到兒子的天分，幫他報名資優班。

痛失愛子的楊爸爸，聽到二審判決後，在鏡頭前沉痛落淚。（圖／翻攝畫面）

說到這裡，楊爸爸再度哽咽說「當時可以選擇土城國中，但顧慮到姊姊讀清水國中，兒子也沒說原因，就直接選擇清水國中。如果當初讓他去念土城國中，或許這不會發生了」或許也是因為這樣的貼心，讓楊爸爸失去兒子的傷更痛，也更自責，更說自己是「災星」，枉送了兒子短暫的生命。

尤其再對照奪走兒子生命的兇手，楊爸和楊媽真的不能接受。原本希望法官可以重判郭男和林女有期徒刑最高上限30年，然而，二審判決雖然各增加了3年刑期，還是只有楊爸爸期望的1/3刑期。

楊爸爸沉痛地說「我沒辦法保護他平安長大，我現在要幫他討回公道，卻如此困難！ 我對不起承勳！我真的對不起他！我現在每天還是在祈求神明，能夠讓我回到事發當天。」

楊爸爸說，法官一直希望郭男、林女有教化的可能，認為兩人需要再久一點的時間教化，如今判刑12年，只要關1/3刑期，4年就可以假釋出來，可以繼續殺人，法律到底要保障誰，楊爸爸更說，「我可能是第一個被他殺的，因為我要求郭姓少年加重刑度。」

楊爸爸更說，案發當天在警察局，郭男還恐嚇秘密證人，目擊凶案的學生說「等我出去你就知道」，他說「我現在也要擔心了，等他出來我就知道」。

楊爸爸也在面對媒體時激動的說，民事庭把自家住址資料，完全沒有遮蔽讓兩個殺人凶手知道，楊爸很不滿：「把資料給殺人犯知道，這不是在逼我們嗎？叫我們準備去死嗎？」也砲轟少事法保護郭男、林女，讓他什麼都不能看，結果他的資料對方卻都可以看，這算什麼法律？」

楊爸爸希望兩名兇嫌可以判重刑30年，憂心日後遭到報復。（圖／記者 徐敏娟攝）

此外，楊爸爸的憂心，還包括當時出庭作證的學生和家長。楊爸爸說，自己有去查資料，更生人的再犯率高達7成，一個殺人犯3年就出來了，再犯機率有多大？而且以這件案子來說，證人全都是同校同學，甚至同班同學，基本上都是同一個學區，楊爸爸也說兒子的好友在案發後，到現在還沒能走出陰影。

「他們都是一整群啊，網路又很發達，要找人很容易。」楊爸爸也說，當時一審開庭審理時，一位同學出庭作證，竟然是當面跟林女對質，楊爸爸也很擔心，未來林女和郭男兩人出獄，會不會直接找同學報復？

楊媽媽說，犯案的郭男，一度在一審法官面前辯稱是事發當年9月，才帶刀進校園，未料二審法官再問何時帶刀時，郭男竟脫口說自己國一就會帶刀進校園，顯見郭男習慣帶刀，當時也傳出郭男加入幫派的消息。

被害家屬的辯護律師張繼文坦言，以郭男為例，依據少事法規定，服刑超過1/3即可申請假釋，也就是說，郭男歷經審判2年，只要入獄服刑2年，即有可能獲得假釋出獄，這時也不過18歲，仍然是血氣方剛的年紀。

楊爸爸和楊媽媽至今都無法接受愛子離開。（圖／記者 徐敏娟攝）

