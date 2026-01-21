惡師逼童當眾脫褲擦地還刪畫面 鶯歌私幼遭重罰16.2萬列管

新北市鶯歌一所私立幼兒園被指控發生不當管教並疑似滅證。（資料照片／陳駿碩攝）





新北市鶯歌區一所私立幼兒園爆出師長霸凌、不當管教幼童，甚至疑似刪除監視器畫面、未完整提供影像給教育局調查，引發家長不滿。民眾黨立法院黨團今（21日）與陳情家長「H媽媽」（化名）召開記者會，痛批新北市教育局至今僅裁罰幼兒園，涉案助教與旁觀導師卻只被要求各上6小時課程，處置過輕。對此，新北市政府教育局回應，兩名涉案人員已離職，園方因不當管教、規避稽查等多項違規，已遭合併裁罰16萬2千元並公告列管，強調「絕不寬貸」。

H媽媽指出，事件發生在去年9月10日，孩子就讀小班，某天放學回家後發現全身衣服都換過，孩子說是因為打翻水，被助教要求「脫衣服擦水」。當時她沒有多想，但後來孩子又說發生同樣情況，老師又叫他脫衣服擦水，讓她覺得不對勁，於是透過電子聯絡簿詢問。H媽媽表示，班導師回電僅說是提醒孩子喝水不要玩，還替助教緩頰稱「可能方法錯了」，並向她道歉了事。

然而孩子後來進一步透露，助教是要求他在全班同學面前脫衣服，甚至連內褲都拿來擦地，讓她當場嚇到。10月到學校查看監視畫面時，更親眼看到孩子在全班面前被要求脫褲子，下半身赤裸用衣服擦水，讓她非常震驚。

H媽媽說，她當下質問園長為何早就知道不當管教，卻沒有主動通報教育局，並要求保留監視器畫面、向教育局檢舉。園長原本態度保留，直到她堅持檢舉，才改口表示會自行通報並保留證據。

但教育局到校調查時，卻發現原始監視器畫面已被覆蓋，園方只提供手機翻拍的48秒影片給教育局。事後園方私下約她見面，拿出長達4分鐘的畫面，她才發現園方其實握有更多影像，卻沒有交給教育局。

對此，新北市教育局幼兒教育科長黃英培表示，教育局於10月13日接獲家長陳情，隔天即派員到園稽查。經查證，教保人員要求幼兒自行脫衣換衣並擦地，已超出合理照顧與管教範圍，構成不當對待幼童，兩名涉案人員已於10月中旬離職，目前未在新北市教保機構任職。

黃英培指出，教育局比對後發現，園方提供的翻拍影像僅為局部放大畫面，未完整呈現事件全貌，已構成「規避行政稽查」的重大違規。雖不影響不當對待的認定結果，但依法仍須重罰。

教育局說明，審查小組綜合影像資料與訪談結果後，確認助教與教保員因孩子打翻水杯，要求其在教室內脫褲子更換並擦地，侵害幼童尊嚴與身心安全，違規事實明確。此外，教育局也查出該園另有延遲通報、未依法配置人力、超額收費及園務管理缺失等問題，綜合所有違規事項，已於12月下旬裁罰該園16萬2千元，並依法公告園名列管，列為後續重點稽查對象。

教育局強調，對任何不當對待幼童的行為零容忍，除依法處分外，也將加強幼兒園正向管教與情緒管理訓練，提高曾有通報園所的稽查密度，確保幼兒就學安全。教育局也表示，調查期間已主動關懷家長需求，協助轉介幼童心理支持資源，尊重家長後續安排與選擇。（責任編輯：殷偵維）

