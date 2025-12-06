惡徒「斧」斬女警！開單竟被砍兩刀 防彈背心神救援 命危驚魂

台南市德高派出所黃姓女警周六晚間處理違停時遭民眾持斧頭砍傷。翻攝自TCPB 局長室

台南市驚傳街頭襲警恐怖攻擊！德高派出所一名黃姓女警昨（6日）晚間在東區崇德取締違規停車時，竟遭情緒失控的民眾持斧頭瘋狂揮砍，女警肩膀、背部被惡狠狠地砍中兩刀，當場濺血送醫。萬幸女警執勤時有穿防彈背心，背心成功擋下致命攻擊。行兇嫌犯則被當場壓制，全案依殺人未遂罪偵辦。

據了解，這起險象環生的攻擊事件發生在台南市東區崇德路、崇德12街口一處餐廳附近，被害人是台南市第一警分局德高派出所的黃姓女警。周六晚間8時36分當時女警與同事正執行市區違規停車取締勤務。當女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發單時，衝突瞬間爆發。

消息透露，女警已經開完紅單，但當時正背對著違規民眾，沒想到該民眾竟從車內拿出一把斧頭，朝著女警的肩膀、背部，狠心砍了兩刀。

面對突如其來的致命攻擊，女警雖然閃避不及，但所幸有防彈背心作為最後的防線。警方證實，由於女警值勤時依規定穿著防彈背心，傷口才得以避免致命，傷勢並不嚴重。

陪同女警值勤的男同事反應迅速，立即上前將這名持斧行兇的嫌犯壓制逮捕。同仁與趕到現場的救護人員第一時間為受傷女警包紮止血，並火速將她送往市立醫院急救。

院方表示，經過搶救後，女警傷勢暫時穩定，已經恢復意識，確定沒有生命危險。目前女警仍需留院觀察與進一步治療，警方也派員到院關心，並協助家屬了解傷勢狀況。

針對這起挑戰公權力的惡行，警方震怒，強調不容許執法威信遭到暴力侵害。警方已將這名持斧攻擊的民眾以現行犯逮捕，並將全案朝「殺人未遂」方向偵辦，誓言絕不寬貸。



