「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主

三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。

馬辛一醫師（右下一）專長為腦瘤、脊椎神經等疾病治療，致力於惡性腦瘤基因治療研究。（圖／翻攝自三總臉書）

出生於1961年的馬辛一專長為腦瘤、脊椎神經等疾病治療，曾獲衛福部核准「自體免疫細胞治療」應用於多形性膠質母細胞瘤及續發性腦癌，致力於惡性腦瘤基因治療研究。他在神經醫學與中風防治領域貢獻卓著，醫術享譽國際，甚至吸引國外病患專程來台求診開刀。

馬辛一1986年畢業於國防醫學院醫學系，選擇挑戰困難的神經外科專業。除臨床成就外，他也非常重視醫學教育與專科養成，投入大量心力培訓後進。擔任台灣神經外科醫學會理事長期間，他致力發展「里程碑」評量制度，有效提升住院醫師訓練的精準度。

對偏鄉醫療的關懷是馬辛一另一項重要貢獻。他將偏鄉醫療支援納入神經外科專科醫師的訓練與評量體系，成功紓解了偏鄉地區神經外科急重症照護的迫切需求。親友形容他擁有「以天下為己任」的拼命三郎性格，始終希望能嘉惠更多病患。

柯紹華醫師今日在臉書發文悼念馬辛一理事長。（圖／翻攝自柯紹華臉書）

神經外科醫學專家高明見曾於11月3日在社群媒體分享，他與三總神經外科教授洪東源一同探望住院治療的馬辛一，當時馬辛一病情穩定、精神良好，僅顯得些許虛弱。然而敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華今日在臉書發文悼念馬辛一理事長，引發醫界人士紛紛表達哀思。

針對馬辛一病逝消息，三總回應表示，因涉及病人隱私，正在徵詢家屬意見，目前尚不便證實相關訊息，有進一步消息將對外說明，一切仍以家屬說法為主。

