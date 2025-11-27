「惡性腫瘤手術專家」馬辛一驚傳病逝 三總回應了

三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任、國防醫學院醫學系外科學科專任教授馬辛一，日前因車禍造成腰椎受傷住院。（圖／翻攝自三軍總醫院臉書）





三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任、國防醫學院醫學系外科學科專任教授馬辛一，日前因車禍造成腰椎受傷住院，原本病情穩定並接受親友探視，未料近日傳出病逝消息，震驚醫界。對此，三總院方也回應了。

三總院方表示，因涉及病人隱私，將以家屬說法為主，待家屬同意後再統一對外說明。據了解，馬辛一出生於1961年，1986年自國防醫學院醫學系畢業，並取得同校醫學科學研究所博士，長年專注腦瘤、脊椎神經疾病治療，是國內惡性腦瘤手術與基因治療研究的指標人物。

廣告 廣告

馬辛一曾獲衛福部核准推動「自體免疫細胞治療」應用於多形性膠質母細胞瘤與續發性腦癌，醫術備受肯定，也吸引國外病患跨海求診。今年11月初，他方獲台灣腦中風學會頒發終身成就獎。

三總院方則表示因涉及病人隱私，將以家屬說法為主，待家屬同意後再統一對外說明。（圖／翻攝自三軍總醫院臉書）

除臨床成就外，馬辛一亦致力醫學教育與住院醫師訓練，擔任台灣神經外科醫學會理事長期間，推動「里程碑評量制度」，提升訓練品質。他也將偏鄉醫療納入專科醫師訓練體系，大幅改善偏鄉神經外科急重症照護缺口。

在醫療制度面，馬辛一推動多項改革，過去救命卻不複雜的「腦脊髓液引流手術」因健保給付過低，使偏鄉醫院難以聘請神經外科醫師。馬辛一擔任學會秘書長時積極與健保署溝通，使手術給付成功調高一倍，改善醫療資源分布，也讓更多偏鄉病患得以獲得即時救治。

馬辛一生前熱心公益、性格正直，親友形容他「以天下為己任」，不論是病患權益、醫療資源分配或專科養成制度，他都全力投入。消息傳出後，敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華率先在臉書以黑底悼念，不少醫界友人紛紛留言哀悼：「難以接受」、「神外少了一位熱心的好人」。

更多東森新聞報導

香港大火家屬排隊認屍 見遺照「當場崩潰痛哭」

宏福苑下午殘火又復燃 目前55人罹難279人失聯

快訊／香港惡火44死、279失蹤！賴清德發聲了

