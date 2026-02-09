惡性重大！北捷男廁連續縱火犯曾世源被聲押

台中神岡大夫第自辦重劃區自救會會長曾世源，不滿被劃入重劃區14年，8日竟北上在北捷兩站男廁縱火，今（9日）被依公共危險罪移送，檢方訊後聲押。

曾世源被逮畫面。（圖/警方提供 ）

回顧全案，台北市消防局8日上午11時53分獲報，大安森林公園站發生火警。站務人員發現B1、2號出口旁男廁有雜物燃燒，燃燒面積約0.5平方公尺，立即以滅火器撲滅，現場無人傷亡。消防局出動7車1救護、19人到場警戒。

曾世源被逮回偵訊。（圖/警方提供 ）

警方調閱監視器還原動線，發現曾男疑似預謀犯案。他於當天上午8時59分自豐原搭火車北上，抵達台北車站後轉乘捷運，先在大安森林公園站男廁縱火；隨後搭公車返回台北車站，步行至台鐵大樓放置4封陳情信。為躲避查緝，他再到西門町更換外套變裝，接著前往善導寺站男廁第二度犯案。

廣告 廣告

曾世源在大安森林公園站廁所縱火。（圖/警方提供 ）

下午2時許，110再接獲善導寺站火警通報。中正一分局展開攔截圍捕，警方在仁愛路、林森南路口發現曾男，當場將其逮捕。初步研判，他疑為博取媒體關注、提高訴求曝光，才選在人潮密集的捷運站縱火。

曾世源在善導寺站廁所縱火。（圖/警方提供 ）

警方指出，曾男隨身攜帶寫給台中市政府的請願書，連署共40名地主、56筆地號。他在文中主張，被納入重劃區已14年，多次表達不願參與；並認為該區並非都市計畫指定以市地重劃整體開發，既有道路早已劃設，質疑重劃缺乏必要性與公益性，目前北檢已經向北院提起聲押。

延伸閱讀

影/宜蘭市延平路深夜住宅火警！1人OHCA 疑似仍有1人受困

北投溫泉湯屋驚傳噩耗！女客泡湯身亡 男客送醫不治

網售「仙佛界職位」疑有女網友購買後輕生！警方已介入調查