惡意剪輯虛假ＡＩ影片流竄 藍營譴責籲勿以身試法

記者吳文欽／高雄報導

國民黨高雄市黨部二日嚴厲譴責惡意剪輯虛假Ai影片的行為，更要提醒有心人士不要繼續以身試法！

高雄市黨部指出，近期網路社群及影音平台，大量出現利用Ai製作有關國民黨及柯志恩的虛假訊息影片四處流竄，影音內容錯誤百出更是造謠抹黑。

高雄市黨部提到，這兩日媒體也報導有關Ai假醫生影片的相關新聞，也是利用ai手法進行錯假訊息的散佈與傳播，目前衛福部也將進行追查。

高雄市黨部提醒黨員同志及市民朋友，網路資訊多元豐富，在看到任何資訊請小心查證：不輕信、不轉傳，如看到明確的錯假訊息請直接向平台檢舉，也歡迎提供給黨部進行查證。