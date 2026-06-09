惡意改圖造謠將分區限電 台電提告

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針對有心人士惡意改圖造謠將分區限電，台電已提告。

▲針對有心人士惡意改圖造謠將分區限電，台電已提告。

台電表示，6月3日在社群媒體Facebook上出現一則網路謠言，有網友竄改經濟部官網畫面製作不實圖片，並冒用台電公司名義，謊稱台灣部分地區將分區限電。台電強烈譴責惡意製造、散播假訊息引發社會恐慌之行為，8日已向台北地檢署提出告訴，亦籲請民眾切勿以身試法，勿造謠、勿傳謠。

台電說明，該謠言張貼於網路當日，全台最高用電達3934.7萬瓩，備轉容量率仍達22.58%，仍有近900萬瓩備轉容量，供電無虞。面對夏季高溫及用電需求增加，台電透過抽蓄水力、儲能系統及需求面管理等多元調度措施，持續確保穩定供電。