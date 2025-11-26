惡意竄改反大罷免文宣 徐巧芯怒控20餘名網友

國民黨籍立委徐巧芯，控告在大罷免期間惡意竄改她正式文宣的20多名網友，同時在今(11/26)日下午以告訴人身分出庭說明。呂志明攝



今年7月間，全國如火如荼的展開大罷免行動，其中國民黨籍立委徐巧芯，不僅被連署「剷除黑芯」，還被外界視為「仇恨值」最高的被罷免對象之一，當時徐巧芯準備一系列的文宣請選民在投票時圈選「不同意罷免」，但有網友卻惡意竄改成「同意罷免」，再PO到社群網站，徐巧芯認為這已嚴重誤導選民投票結果，因此在蒐證後對20多名網友提出違反《選罷法》、《刑法》妨害名譽、《著作權法》等告訴，同時在今(11/26)日以告訴人身份出庭說明。

今年7月間，全國大罷免進入第三階段的投票，各陣營空戰、陸戰齊發！其中罷免國民黨立委徐巧芯的「剷除黑芯」，在重要路段掛上看板，徐巧芯則製作不同意罷免看板反制，還製作一系列文宣，告訴選民在7月26日投票日，前往投開票所圈選「不同意罷免」，不過有網友卻將徐巧芯的文宣任意竄改，將「不同意罷免」改成「同意罷免」，還轉PO到臉書、脆、IG等社群網站，徐巧芯因此對這些網友提出告訴。

台北地檢署今日下午以告訴人的身分傳喚徐巧芯到庭說明，主要是要確認提告的對象、法條及內容，偵訊結束後徐巧芯大方的接受記者採訪表示，同時解釋為何要堅持對這20餘名網友提出告訴。

徐巧芯表示，若是一般的圖卡被網友亂改的話，她並不會在意，更不會提告，但這次不同意罷免的文宣，每一份文宣的下方都有她的親筆簽名，這代表公開宣示是她的文宣，這樣子的竄改，已造成支持她的選民混淆，到底是要投同意還是不同意，這也影響投票民眾的一個結果，因此才會針對這些惡意竄改她的文宣及轉傳的網友提出告訴。

