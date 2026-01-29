惡意誹謗女神張員瑛！南韓判刑定讞 網紅「脫飯收容所」斂財548萬付慘痛代價

長期以製作惡意謠言影片牟利的37歲網紅朴女，因涉嫌誹謗女團IVE成員張員瑛等多位知名藝人，已由南韓大法院正式裁定判刑定讞。（翻攝自張員瑛IG）

長期以製作惡意謠言影片牟利的37歲網紅朴女，因涉嫌誹謗女團IVE成員張員瑛等多位知名藝人，已由南韓大法院正式裁定判刑定讞。大法院今（29日）維持原判，處以朴女有期徒刑2年、緩刑3年，並強制追繳犯罪所得2億1千萬韓元（約新台幣460萬元）及執行120小時社會服務，為這起演藝圈關注已久的網路霸凌案畫下句點。

朴女過去經營的YouTube頻道「脫飯收容所」，曾是南韓娛樂圈最令人頭痛的謠言產地。調查發現，他在2021年至2023年間，共發布了23支針對7名藝人與網紅的惡意影片。其中，他多次捏造張員瑛因嫉妒阻礙隊友出道，或誹謗其他藝人涉及性交易、整形等不實指控。這些聳動的假新聞為他帶來高達2億5千萬韓元（約新台幣548萬元）的非法收益，甚至還包含對多名女團成員的外貌進行人身攻擊與侮辱。

廣告 廣告

朴女過去經營的YouTube頻道「脫飯收容所」，曾是南韓娛樂圈最令人頭痛的謠言產地。（翻攝自張員瑛IG）

雖然朴女在訴訟過程中多次嘗試上訴，主張量刑過重，但二審法院認為原判已充分考量各項量刑條件，並無不當，大法院最終也支持此項判決，認定朴女散布假事實的行為已嚴重損害他人名譽。此外，張員瑛個人提起的民事訴訟先前也已獲得勝訴，朴女須另外賠償5千萬韓元給受害者。

朴女多次捏造張員瑛因嫉妒阻礙隊友出道，或誹謗其他藝人涉及性交易、整形等不實指控。（翻攝自張員瑛IG）

隨著該頻道目前已遭刪除，朴女也因針對多位偶像的非法行為接連在不同訴訟中敗訴。這起判決被視為南韓法律界正視「網紅經濟」背後惡意內容問題的重要指標，明確傳遞出利用假消息進行網路霸凌必須付出慘痛代價的訊息。

更多鏡週刊報導

擋不住的悲劇？日本兒少去年自殺人數創新高 學業與憂鬱症成致命傷

驚悚畫面流出！網傳毒蟲騎士持武器狂飆「恐怖劫機」 曼谷機場氣炸揭真相

台北101不再開放攀登「阿湯哥例外」 賈永婕：合作Netflix一毛錢都沒花