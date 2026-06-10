惡房仲球場「打工讀生巴掌罵髒話」慘了！遭判刑3月

今年（115年）台南市亞太棒球場發生男子不爽現場管制措施，跟中職工讀生吵架時竟然打對方巴掌的事件，這位職業是房仲的蔣姓惡男，近日被判3個月徒刑，可易科罰金。

據法院判決書資訊，被告於今年3月29日晚間7點半左右，在該球場的3樓3壘側電梯前，因細故與蔡姓男子發生糾紛，心生不滿，基於傷害及強暴公然侮辱之犯意，除了謾罵：「你是在靠北喔」等語，同時以右手揮打蔡男之左臉頰1下，導致受有左臉挫傷併頭暈及左口腔黏膜擦傷等傷害，並令在場之多數人均得共同見聞，足生損害於蔡男名譽。

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蔣姓房仲不滿被勸阻別站走道，當場賞工讀生巴掌。（圖／網友@huhu_artnhandmade提供）

法官也指出，審酌被告在亞太棒球場僅因細故對告訴人不滿，即出言辱罵告訴人，並出手揮打告訴人之頭部，「顯然欠缺自我情緒管理能力，被告態度乖張、行為暴戾，其行為復已影響在場不特定民眾對於社會治安與法和平性之信賴，所為甚值非難」，但念在被告犯後坦承犯行，且請求與告訴人調解，因告訴人不願意調解致未能賠償告訴人，暨考量被告前科素行（有暴力犯罪前案紀錄）、犯罪情節（告訴人傷勢）、犯罪動機、智識程度、家庭狀況，依傷害罪處3個月徒刑，如易科罰金，以新台幣1仟元折算壹日。

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