惡房仲詐23億／住七期開雙B掩護吸金 永慶前房仲葉仁豪老鼠會詐23億

葉仁豪臉書常見進出餐宴場合交際應酬。（翻攝葉仁豪臉書）

永慶房屋旗下的永慶不動產前台中逢甲加盟店負責人葉仁豪，以房產圈「資金操盤手」對外招攬投資，聲稱可獲高額分紅，他入住台中七期豪宅、以名車代步，社群滿是奢華生活照，但光鮮外表背後，卻是一場長達數年的吸金詐騙。葉自2019年起，祭出「2年回本、8年翻4倍」話術，實際上就是典型的龐氏騙局。

檢警查出，葉仁豪吸金高達23億餘元，連親姊、盲協捐款人及員工同業都受騙上當，甚至利用親信員工充當人頭老闆向銀行申貸，並擅自設定抵押、挪用貸款資金，造成多人背負鉅額債務。台中地檢署偵結認定，其行徑已嚴重破壞金融秩序，依《銀行法》、詐欺等罪起訴，並建請法院從重量刑。

廣告 廣告

葉仁豪曾在台中西屯區經營「永慶不動產逢甲加盟店」，對外憑藉知名品牌加持，進行吸金詐騙。（翻攝Google Maps）

隨著吸金規模不斷擴大，葉仁豪的資金缺口也愈來愈大，到了2024年9月，當新投資款項已無法支撐高額利息，整個金流終於全面斷裂，多名投資人發現利息延宕，追問無果後於9月底報警處理。

不過，早一步嗅到風聲的葉仁豪，早在9月20日就先行破壞手機SIM卡，並與前妻蔡姓女子搭機潛逃出境，行蹤遍及泰國與韓國，還刻意將主要手機遺留境外，企圖斷絕檢警追查。檢警介入後，台中地檢署承辦檢察官何建寬迅速出手，不到一週，即函請外交部廢止並註銷葉的護照。

葉仁豪名下有一戶台中七期豪宅。

護照遭註銷後，葉仁豪在海外瞬間成了黑戶，寸步難行，兩天後便被迫搭機返台，一落地即遭警方上銬拘提。對於是否涉及共犯，檢方也已就蔡女捲款出境、疑似掌控資金另案偵辦。

為了保全被害人權益，檢方已查扣葉仁豪名下位於台中七期的豪宅，以及多筆保單解約金債權，並辦理禁止處分登記。不過，多名被害人私下透露，該戶豪宅本身即為投資標的過戶，且早已設定第一、第二順位抵押，即便未來拍賣，恐怕也難以填補龐大的債務黑洞。

葉仁豪喜歡炫耀高檔餐食。（翻攝葉仁豪臉書）

葉仁豪熱愛名錶，圖為他在臉書貼的名錶。（翻攝葉仁豪臉書）

更多鏡週刊報導

惡房仲詐23億1／騙親姊權狀設抵押 惡房仲連至親房產也榨乾

惡房仲詐23億2／誘逼員工當老闆攏系假 他設空殼房仲詐貸4億41人慘背債