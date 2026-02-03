惡房仲詐23億1／騙親姊權狀設抵押 惡房仲連至親房產也榨乾

葉仁豪（中）常貼與友人聚餐照片，打造人脈廣闊的人設。（翻攝葉仁豪臉書）

檢警查出，葉仁豪吸金高達23億餘元，連親姊、盲協捐款人及員工同業都受騙上當，甚至利用親信員工充當人頭老闆向銀行申貸，並擅自設定抵押、挪用貸款資金，造成多人背負鉅額債務。台中地檢署偵結認定，其行徑已嚴重破壞金融秩序，依《銀行法》、詐欺等罪起訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，現年42歲的葉仁豪在房仲圈打滾十餘年，在台中西屯區經營「永慶不動產逢甲加盟店」，對外憑藉知名品牌加持，宣稱自己能操作「履約保證金代墊」、「短期房產資金調度」等投資方案，保證穩定獲利，並以年息48到72％的高報酬作為誘因，藉此向投資人洗腦「2年就能回本，8年本金翻4倍」。

葉仁豪的豪宅位在台中七期，旁邊就是國家歌劇院，地段高檔。

不少被害人初期確實按月收到利息，嘗到獲利甜頭後加碼投入，甚至拉親友一同參與，殊不知葉仁豪整套模式就是典型的龐氏騙局，沒有任何實質投資獲利。

檢警調閱金流發現，葉仁豪所有利息支出，幾乎全仰賴新進投資人的本金挹注，一旦資金流入趨緩，便立刻出現周轉壓力，葉在偵訊中也坦承，早期為了維持「零風險、高獲利」假象，甚至自行墊付利息，只求原始投資人繼續領息不抽本金，再吸引更多新資金進場。

更令人震驚的是，葉仁豪的詐騙對象並非只鎖定外部投資客，他對親友同樣毫不留情。檢警發現，他曾以購屋為名，向親姊索取房屋權狀與印鑑證明，並再借走數百萬元，實際上卻將姊姊名下房產設定高額抵押。直到姊姊自行調閱房產謄本，才驚覺名下房產早被拿去借貸，當場崩潰。

葉仁豪出國旅遊會在臉書貼照片分享，他曾去過的韓國和泰國，也成了他落跑時的去處。（翻攝葉仁豪臉書）

