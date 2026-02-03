惡房仲詐23億2／誘逼員工當老闆攏系假 他設空殼房仲詐貸4億41人慘背債

葉仁豪（中）以獎金激勵員工，但也有許多員工成了他空殼公司的人頭老闆，進而背負鉅額債務。（翻攝葉仁豪臉書）

台中永慶不動產前逢甲加盟店負責人房仲葉仁豪住七期豪宅、戴名錶、平常出入均以雙B名車代步，社群上滿是「賀成交」貼文、員工聚餐與海外旅遊照，多年來，刻意營造光鮮亮麗一面，一副事業成功人士模樣，讓外界誤以為其財務實力雄厚，其實是靠「2年回本、8年翻4倍」的話術，精心設計龐氏騙局，短短幾年內吸金逾23億元，連替他賣命的員工，甚至親姊姊的血汗錢也照坑，台中地檢日前依違反《銀行法》、詐欺、偽造文書等多項罪名起訴。

不僅親人及盲協善人受害，檢方還查出，葉仁豪誘騙多名房仲同業與自家員工充當分公司人頭負責人，陸續設立或實質控制「聖葉」、「聖棟」、「成運」等近20家空殼房仲公司，並指使被害人具名向多家銀行申貸，甚至擔任連帶保證人。

葉仁豪展示員工年紀輕輕就賺大錢買房。（翻攝葉仁豪臉書）

部分被害人事後才發現，葉仁豪未經同意，擅自拿他們名下不動產設定抵押，將銀行貸款轉供個人債務與吸金缺口。相關企業貸款金額動輒數千萬元，其中一家人頭公司甚至向8家銀行申貸，總額逾1億3千萬元，整體銀行貸款規模累計超過四億元。最終，至少41名被害人背負鉅額債務，個人損失從120萬元到2億元不等。

一名受害的房仲助理痛訴，葉仁豪曾以「有案子可以投資」為由，邀他投入多年積蓄，並保證穩賺不賠，沒想到最後血本無歸，還莫名成了銀行債務人。「他是老闆，我們怎麼會懷疑？」類似控訴，在被害人之間不斷重複。

葉仁豪常炫耀員工賣出房子，臉書上滿是「賀成交」的貼文。（翻攝葉仁豪臉書）

檢方認定，葉仁豪長期以明顯不合理的高報酬話術吸金，並實際挪用資金、偽造文件、操縱人頭公司，行徑嚴重破壞金融秩序，惡性重大，絕非單純的投資失敗。

