惡房仲詐23億3／盲協愛心活動變他吸金現場 捐款人誤信話術慘賠1600萬

檢方痛批葉仁豪利用房仲專業與人際信任，造成多個家庭財務崩盤，建請法院從重量刑。圖為台中地院。

葉仁豪利用名流人設吸金，甚至將觸角延伸到慈善場合，前年他參加台中大雅區盲人協會愛心活動時，竟然當場向捐款人推銷房地產投資方案，保證月息2.5％，成功誘騙游姓男子投入1,600餘萬元。被害人私下形容，葉幾乎是「走到哪，就騙到哪」。

為了保全被害人權益，檢方已查扣葉仁豪名下位於台中七期的豪宅，以及多筆保單解約金債權，並辦理禁止處分登記。不過，多名被害人私下透露，該戶豪宅本身即為投資標的過戶，且早已設定第一、第二順位抵押，即便未來拍賣，恐怕也難以填補龐大的債務黑洞。

葉仁豪的豪宅位在台中七期，旁邊就是國家歌劇院，地段高檔。

面對檢警指控，葉仁豪在偵訊時仍試圖淡化刑責，辯稱只是投資失利，強調「很多人已經回本」「這是你情我願的投資行為」「保證人都知道風險」，企圖將整起案件包裝為單純的民事糾紛。

檢方在起訴書中痛批，葉仁豪利用房仲專業與人際信任，系統性剝削被害人，造成多個家庭財務崩盤，社會危害甚鉅，建請法院從重量刑。中檢也再次呼籲，凡標榜「保證獲利」、「高於市場常態報酬」的投資方案，幾乎都是高風險警訊，民眾切勿輕信話術，一旦資金斷裂，往往血本無歸。

