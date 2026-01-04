惡房客欠租霸屋！女房東火大撕爛租約 竟遭報警判刑

一名房東因房客長期欠租又賴著不肯退租，氣到撕毀房客保管的租賃合約。（示意圖，非當事人，photoAC）

收不到房租竟然當眾撕合約！桃園八德一位女房東因房客A積欠租金，雙方在禮拜堂喬合約時破局。房東情緒大暴走，當場搶下房客那份租約撕個精光，塞進包包帶走。房客不甘示弱報警並將房東告上法院，雖然房東堅稱契約書是她花錢買的，但桃園地院最終仍依毀損文書罪，判處她拘役15日，得易科罰金。

房客欠租談判破裂房東失控

回顧案件，這間位在桃鶯路的房子月租15000元，2023年7月剛簽約。結果住不到1年，兩人就在2024年4月因欠租問題撕破臉。兩人約在基督教大湳禮拜堂談判，房東因為談不攏而理智線斷裂，伸手撕毀房客保管的合約，導致文件失去法律效力。桃園市警局八德分局獲報後展開調查，並交由桃園地檢署偵查起訴。

房東不認罪的理由?

女房東辯稱是因為房客完全不付租金又不肯退租，她才氣到搶走合約，並強調「那份合約書是我買的」，認為撕掉自己的東西沒什麼大不了，也不影響租屋事實。她坦言當時只是希望房客快滾蛋，自認情節輕微，沒想到會鬧上法院，至今仍不認罪。

撕毀合約為何被判刑?

法官審理後打臉房東，指出租約雖然是房東買的，但交給房客後，就是對方證明權利的重要憑據。一旦被撕毀，房客未來若要打官司會面臨舉證困難。法官考量房東是因為收不到房租才失控犯案，但隨意破壞文書仍不可取，最終判處拘役15日，可易科罰金，全案仍可上訴。

更多鏡週刊報導

房東上門討房租！ 一進門驚見「1.7米垃圾山」驚呆：沒碰過這種房客

【有片】房客欠租不還竟持菜刀嗆聲房東 地檢署不起訴理由曝光

房客租屋突失聯 房東上門嚇傻「房子被賣、陌生人一家住9個月」