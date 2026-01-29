惡搞《咒術迴戰》禪院直哉「用腳彈琴」爆紅，演奏《東方Project》「Night of nights」笑翻社群
《咒術迴戰》第三季「死滅回游前篇」播放中，第 51 集（第三季第 4 集）除了打戲掀起熱意外，最近社群 X（推特）上一部惡搞影片爆紅，起因於一名網友發文許願，希望有人能讓禪院直哉用腳彈鋼琴來彈奏《東方 Project》神曲「Night of Nights」。沒想真的被人實現，惡搞創作公開後馬上瘋傳，目前在 X 上已突破 710 萬次觀看。
影片的素材源自《咒術迴戰》動畫版第 51 話，劇情描述禪院直哉嘲諷禪院真希臉上的傷痕，卻反遭真希回嗆；感到不爽的直哉靠向窗邊，將腳後跟用力敲在窗邊的鋼琴鍵上，發出刺耳聲響。這段「踩鋼琴」的演出其實是動畫製作公司的原創加戲，原作漫畫中直哉僅是單純靠在窗邊。而創作者「嫉妬太郎」（X@Jealousytarou）則巧妙的利用這段動畫，將直哉踩踏的動作與「Night of Nights」的高速旋律完美同步，呈現出既荒謬又魔性的畫面。
https://t.co/51AuxyAnqP pic.twitter.com/WU9mqdXO6u
— 嫉妬太郎 (@Jealousytarou) January 28, 2026
影片曝光後，許多網友搭配直哉的術式設定進行吐槽。有網友笑稱：「這絕對是使用了投射咒法在彈琴」、「歌曲的 BPM 是 180， 1 秒 內有 3 個四分音符，代表投射咒法 24 幀等於 1 拍。使用投射咒法後最高可處理到 32 分音符的動作」、「真希：抱歉，能再彈一次給我聽嗎？」、「一邊彈還一邊若無其事的講話，真噁心，我喜歡」、「這速度是在用投射咒法彈琴吧」、「一邊說話一邊用術式彈琴，根本是在挑釁」
