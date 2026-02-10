惡搞蝦皮智取店！ 男「爬進寄件櫃」挨轟 蝦皮：已報案

台北市 / 綜合報導

蝦皮智取門市越來越多，卻有年輕人看準無人在場管理，惡搞智取店，整個人鑽進寄件櫃，一旁友人不制止，還把荒謬過程錄下來放上社群平台，嘻笑起鬨是「把自己寄出去」，離譜行徑引發網友砲轟「支持蝦皮提告」，對此，蝦皮也做出回應，表示已報請警方處理。第一時間進行清理及消毒作業，對於任何影響門市秩序或用戶權益之行為，將依法處理及求償。

身穿黑色上衣的男子，將蝦皮智取店當成遊樂場，整個人直接鑽進寄件櫃子裡，縮在裡頭當成床在躺，惡搞群眾說：「蝦皮直接把自己寄出去了，哈哈哈。」一旁友人不僅沒有制止，還一邊錄影一邊嘻笑起鬨，惡搞群眾說：「領貨喔，誰要領，，(傳給我，傳給我)，誰要領。」

爬進寄件櫃裡，男子要出來時，還一度卡住無法脫身，旁邊的人笑成一團，一邊把他拉出來，一群年輕人，惡搞蝦皮智取門市，還把荒謬行徑拍下來上傳到社群平台上，引發撻伐，其他民眾說：「壓力大還是要作怪，我實在是搞不清楚，他們到底是什麼樣的一個想法。」記者VS.其他民眾說：「(很誇張喔)，對，(因為)這些人行為都很誇張，真的。」其他民眾說：「就是無聊當有趣。」

隨著網購盛行，能夠自助寄件、取貨的蝦皮智取店，主打24小時營業，卻遭看準無人管理的有心人士惡搞，不少網友傻眼，砲轟「貨被踩過誰還敢收」、「支持蝦皮提告」，其他民眾說：「就是不對的行為，不道德的行為，當然是不合理的狀態。」

對此蝦皮做出回應，表示已經啟動調查，並報請警方處理，第一時間進行清理及消毒作業，目前門市正常營運，對於任何影響門市秩序或用戶權益的行為，將依法處理及求償，惡搞電商平台門市，如今得為自己行為好好負責。

