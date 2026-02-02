惡搞鏡頭君！他的身影被錄下PO網 東管處警告：別碰

位於東部海岸的鏡頭君們，每當颱風時都為全台民眾帶來第一手的現場直擊，不過最近卻出現有心人士跑去惡搞鏡頭君，觀光署東部海岸國家風景區管理處昨（2日）就發文警告不要亂玩，並直呼：「鏡頭君不會說話，但海編會替他出聲。」

有心人士惡搞東管處的鏡頭君。（圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處YouTube頻道）

東管處昨天在YouTube頻道上發文，表示本月1日下午4時39分至4時41分，加路蘭即時影像的鏡頭遭到人為轉動，畫面中清楚拍到干擾者的腳部特徵，相關影像紀錄已被保留。

東管處警告，鏡頭君不是你的玩具，也不是私人設備，是為所有人設置的公共資源，「你一時的任性，影響的是成千上萬想看見東海岸的人。」他也在此呼籲大家，看到鏡頭君的三不，不可觸碰、不可操作、不可破壞。

廣告 廣告

東管處表示，如因人為造成設備損壞，將依法求償，絕不寬貸，「鏡頭君不會說話，但海編會替他出聲，請尊重公共財，別挑戰底線。」

延伸閱讀

威力彩連28槓！下期頭獎直衝9.7億 貳獎4人各得1300萬

今回暖轉晴！強冷空氣週末到 挑戰寒流「恐跌剩6度」

別管威力彩了！ 今彩539「1注獨得」頭獎800萬元