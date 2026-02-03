惡搞鏡頭君「扳歪頭」 錄下凶手 東管處警告要求償

台東縣 / 綜合報導

台東海岸線的「鏡頭君」受難了！原本正盡職捕捉即時影像的鏡頭君，1日下午突然「畫風大轉」，原本遼闊的海景消失，鏡頭竟然開始左右亂晃，最後甚至「垂頭喪氣」直盯著冰冷的水泥地板。東管處昨(2)日發文嚴正警告，指出干擾者的腳部特徵已被鏡頭君拍下，已保留影像紀錄，更強調如果因此造成設備損壞，將依法求償絕不寬貸。

鏡頭君前一秒，還在盡職地捕捉壯麗的山脈，與層層疊疊的浪花，讓網友可以在線上飽覽優美的海岸線，但下一秒，它突然左顧右盼，接著垂頭喪氣盯著冰冷的水泥地板，這邊看看那邊瞧瞧，接下來鏡頭君開始搖頭晃腦，畫面轉來轉去到處亂拍，這可不是鏡頭君的系統被入侵，而是.......就是這隻腳的主人，把鏡頭君當成玩具亂動亂轉。

廣告 廣告

民眾林先生說：「被破壞當然不好啊怎麼可以把它破壞，跟你又沒有什麼仇恨為什麼破壞它，最好是設個障礙物讓人沒辦法靠近就好，鏡頭君的姿勢可以更高一點。」民眾高先生說：「很糟糕，對啊，因為這個如果是觀看海象的話，如果這樣子被破壞不就沒有看到了。」

被惡搞的是這顆位於台東加路蘭的鏡頭君，東管處發現它在1日下午遭到惡意轉動，2日大動作發文警告，表示有清楚拍到干擾者的腳部特徵，已保留影像紀錄，鄭重呼籲鏡頭君不是你的玩具，也不是私人設備，是為所有人設置的公共資源，你一時的任性，影響的是成千上萬想看見東海岸的人，東管處小編最後甚至烙下狠話，要大家尊重別挑戰底線。

東管處遊憩科科長邱資雅說：「東管處再次呼籲大家請勿隨意扳動或者破壞。」東管處技士李名英說：「鏡頭的方位是不是正確設備是不是有被破壞，如果有破壞的話我們就會修復它，觸犯我們發展觀光條例的第62條第1項的規定，金樽那支鏡頭君它就常常被猴子移動。」

目前在東海岸共有10支鏡頭君鎮守崗位放送美景，它們雖然不會說話，但有小編站出來替它出聲，希望遊客們千萬不要跟猴子一樣，拿公共資源當玩具。

原始連結







更多華視新聞報導

「鏡頭君」遭惡搞！ 東管處PO出「嫌疑人特徵」：別挑戰底線

「鏡頭君」被夜衝遊客「轉頭」 阿管處：弄壞照價賠

直播主惡搞超商！ 躺地扭動.當賽道狂奔 業者：嚴厲譴責

