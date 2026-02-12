惡搞! 屁孩違規改裝YouBike 後輪加裝"砲管"噴射火焰

中部中心/徐秘康、蔡枘埏 台中報導

請勿惡搞公共資產！近日社群平台PO出影片，引發熱議，畫面中可見疑似一群青少年，對YouBike進行非法改裝，在後輪上方，加裝了"砲管"裝置，還點火而噴射出火焰！發生地在台中，交通局說明，將依車輛毀損而求償，當事人也已經貼文道歉！

社群平台上PO出的影片，看得出主體是一輛橘紅外裝的腳踏車，車身上，就有"UBIKE"的字樣，ㄟ等等，UBIKE怎麼有這個砲管？惡搞者在噴油之後，還點火，火焰瞬間噴射出來！影片引發熱議，民眾認出來，不就是這一款嗎？實際上看它，YOUBIKE電動輔助自行車，車身上明明寫著，內有電池，哪可以點火？網路上還有照片，疑似當事人在腳踏車上，裝上車牌，就這樣騎上快速道路！眼尖的網友指出，這是在台74線沿路，台中市交通局追查後，發現有2輛微笑單車遭到毀損！

YouBike遭屁孩「改管點火」 官方：將視毀損狀況求償

台中UBIKE遭屁孩惡搞。(圖/蔡枘埏攝)微笑單車公司發現影片之後，第一時間就留言提醒，相關行為已涉及違規。當事人後來發布道歉文，表示做了不適當的改裝，是錯誤行為，也影響到公共資源，與其他使用者，真心說聲對不起！交通局呼籲，YouBike自行車，屬於公共運輸，如果有故意破壞，或不當使用的行為，微笑單車公司也將依毀損狀況求償。





原文出處：YouBike遭屁孩「改管點火」 官方：將視毀損狀況求償

