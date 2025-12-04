惡搞! 火鍋店鍋子遭燒乾"焦黑全毀" 4高中生闖禍落跑

南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導

嘉義有四名高中生到連鎖火鍋點用餐，卻不顧店員提醒，放任火鍋煮到湯底燒乾冒煙，導致鍋子嚴重焦黑損毀，店員要求賠償，學生卻是趁機跑掉。但最後還是被學校帶回店裡道歉，為自己的錯誤行為負起責任。

惡搞！火鍋店鍋子遭燒乾「焦黑全毀」 4高中生闖禍落跑被校方抓回店裡道歉

惡搞！火鍋店鍋子遭燒乾「焦黑全毀」 4高中生闖禍落跑被校方抓回店裡道歉

店家出示照片，火鍋整個變成焦黑，上頭還有食物殘渣。（圖／民視新聞）澎湃的火鍋上端桌，滿滿肉片、蔬菜還有火鍋料，看了令人食指大動。吃到一半再加點湯，避免變得太過濃稠，但卻有人吃鍋吃成這個樣子。火鍋整個變成焦黑，上頭還有食物殘渣，顧客放任火鍋煮到湯底燒乾冒煙，導致鍋子嚴重焦黑，全毀無法使用。事發在嘉義市的連鎖火鍋店，惡搞火鍋的是當地四名高中生。連鎖火鍋店業者說，第一次是先請他們關火，不要造成更多的煙什麼之類的，第二次就有跟他們說，會需要他們賠償鍋子費用，但講完後他們就是也走掉了。

廣告 廣告

惡搞！火鍋店鍋子遭燒乾「焦黑全毀」 4高中生闖禍落跑被校方抓回店裡道歉

火鍋店業者也提醒，如果鍋子溫度過高，旁邊有容易燒起來的可燃物，就很容易直接燒掉。（圖／民視新聞）四名學生趁著店家忙碌偷偷開溜，但事件卻在網路上逐漸發酵，校方知情後，老師也趕緊帶著學生回店裡道歉賠償。像是這樣煮火鍋煮到見底，就怕鍋子燒乾釀災，店家看到都會主動提醒。校方人員說，適逢段考所以在中午用餐時間，即帶著學生前往店家致歉，以及洽談賠償的事宜，會利用朝會時間，對孩子們宣導有關用餐禮儀。

學生惡作劇造成店家讓困擾，相當不可取。學校也趁機機會教育，要學生為自己的錯誤行為負起責任。火鍋店業者也提醒，如果鍋子溫度過高，旁邊有容易燒起來的可燃物，就很容易直接燒掉。

原文出處：惡搞！火鍋店鍋子遭燒乾「焦黑全毀」 4高中生闖禍落跑被校方抓回店裡道歉

更多民視新聞報導

台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

店員提醒也沒用…高中生吃火鍋「惡意炒麵」闖禍落跑！

在別人家主場當超人！馬刺斑馬不在「昔落選中鋒」搧出「超大再見火鍋」

