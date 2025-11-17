惡搞一蘭！2男「掀捲簾、探頭偷拍工作區」 勸不聽PO上網挨轟

記者陳亭汝、徐兆緯／台北報導

又有名店被惡搞！知名一蘭拉麵台北店，近日傳出有兩名年輕人，竟然趁店員忙碌時拉開捲簾拍攝私人工作檯，甚至其中一人還將整顆頭探出去，但當下店員已經阻止，並明確告禁止錄影，事後男子還將影片公開PO上網。偷拍男：「這是一蘭拉麵的內部嗎？」

男子甚至把整顆頭探出去。（圖／翻攝自Threads ）

2名年輕人到一蘭拉麵店用餐，不過卻做出如此脫序舉動。只見其中一名男子拿起手機、掀開捲簾，對著店員工作台拍攝，另一人甚至把整顆頭探出去，和友人有說有笑。

偷拍男：「哈哈哈哈哈。」

店員：「不好意思，我們這不能錄影喔。」

店員轉頭發現立刻阻止，但離譜的是這名拿手機偷拍的民眾還把影像公開PO上網，誇張行為讓不少人看了直搖頭。

兩名男子還把影像PO上網。（圖／翻攝自Threads ）

用餐民眾：「專心吃飯才會有那個簾子啊，你這樣給人家打開，也算是打擾人家工作。」

用餐民眾：「滿沒禮貌的，就像一般餐廳我們不會走去人家廚房一樣道理。如果真的想了解，我覺得可以投履歷。」

熱呼呼拉麵撒上秘製辣粉搭配特製叉燒，就是經典這一味，無論白天或晚上，都能看見店門口大排長龍。

味集中座位主要是給客人專心用餐環境。

一蘭拉麵提供的味集中座位，主要是給客人一個專心用餐環境，不過時常有民眾好奇，出現伸手、探頭等NG行為。

業者接獲反映後也發聲明表示，明確告示禁止拍攝望周知，不過也輕鬆提到，如果遇到屢勸不聽的顧客，真的這麼好奇送餐走道長什麼樣子，成為夥伴就能親自體驗，但在私人場所擅自拍攝，恐怕已經觸法了。

一蘭拉麵聲明。

律師黃柏榮：「如果員工有談話或是進行其他活動，這樣拿手機偷錄的部分，恐怕構成妨害秘密。」

拍攝的年輕人不尊重工作者行為掀起一陣撻伐，這下可別因為一時好玩，反倒讓自己吃上官司。

