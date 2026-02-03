惡搞「鏡頭君」害它頭遭掰歪！東管處公布兇手1特徵…痛斥：別挑戰底線

記者陳弘逸／台東報導

觀光署東部海岸國家風景區管理處位於「加路蘭」的即時影像鏡頭，近日遭人扭動，造成設備損壞。（圖／東管處YT）

觀光署東部海岸國家風景區管理處位於「加路蘭」的即時影像鏡頭，近日遭人扭動，此舉恐造成設備損壞，東管處小編昨天（2日）在社群發文警告，已拍到干擾者的腳部特徵，將保留影像紀錄，對破壞者將依法追究。

東管處在YouTube貼文，2月1日下午4時39分至41分，加路蘭即時影像的鏡頭遭到人為轉動。畫面中清楚拍到干擾者的腳部特徵，海編已保留影像紀錄。

東管處強調，鏡頭君不是你的玩具，也不是私人設備，是為所有人設置的公共資源，一時的任性，影響的是成千上萬想看見東海岸的人。

東管處呼籲，不可觸碰、操作、破壞鏡頭君，如因人為造成設備損壞，將依法求償，絕不寬貸；還叮嚀，鏡頭君不會說話，但海編會替他出聲，並重申請尊重公共財，別挑戰底線，破壞者將依法追究。

