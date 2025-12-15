惡棍又惹事！老詹遭球砸險衝突 關鍵罰球氣走太陽

（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人（Lakers）於 15 日客場挑戰鳳凰城太陽（Suns），最終在驚濤駭浪中以 116 比 114 帶走勝利，射下太陽。本場比賽火藥味濃厚，湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）與太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）爆發激烈肢體衝突，詹姆斯雖因情緒激動吞下技術犯規，但在賽事尾聲展現球星價值，頂住壓力罰進關鍵兩球鎖定勝局。詹姆斯全場繳出 26 分、4 助攻及 2 抄截、2 阻攻的全能數據，搭配隊友唐西奇（Luka Doncic）攻下全場最高的 29 分，助隊險勝。

圖／洛杉磯湖人（Lakers）於 15 日客場挑戰鳳凰城太陽（Suns），最終在驚濤駭浪中以 116 比 114 帶走勝利，射下太陽。（翻攝 Los Angeles Lakers X）

回顧整場賽事，太陽主力得分手布克（Devin Booker）此役傷癒復出，上半場雙方你來我往，戰況呈現膠著，半場結束時戰成 62 比 62 平手。易籃再戰後，湖人隊在第三節發動猛烈攻勢，並延續至第四節初段，一度打出一波 28 比 2 的高潮，將領先優勢擴大至 20 分。然而太陽隊並未就此放棄，在布魯克斯與隊友的帶領下展開絕地反攻，布魯克斯更在決勝節投進關鍵三分球，一度助太陽逆轉超前 1 分。所幸詹姆斯在最後關頭製造犯規，3 罰 2 中逆轉比數，讓湖人有驚無險地拿下勝利。

比賽過程中發生一段插曲，第三節時太陽布魯克斯跳投遭到防守的唐西奇犯規，但在球落下之際，布魯克斯順勢揮手將球拍向詹姆斯。此舉瞬間引爆詹姆斯怒火，雙方隨即發生衝撞並激烈互噴垃圾話，場面一度失控。儘管隊友與裁判迅速介入將兩人隔開，但詹姆斯難掩怒氣持續咆哮，因此被裁判追加一次技術犯規。布魯克斯藉此獲得兩次投籃罰球加上一次技術犯規罰球，單一回合進帳 3 分，這起衝突也成為本場比賽最熱議的話題。

在球員數據方面，轉戰湖人的唐西奇本場手感欠佳，全場 25 投僅 7 中，但仍靠著罰球與進攻侵略性攻下全場最高的 29 分；鎮守禁區的中鋒艾頓（Deandre Ayton）面對老東家則繳出 20 分、13 籃板的「雙十」優質成績單。太陽方面，復出的布克貢獻 27 分、6 籃板、7 助攻，表現全面；威廉斯（Mark Williams）也有 20 分、6 籃板及 3 阻攻的演出，而引發衝突的布魯克斯則有 18 分進帳，惜球隊最終以兩分之差飲恨。

