惡毒下手「謀殺親夫」！王彩樺認了對身家上億胡瓜動心 演技大爆發

記者蔡維歆／台北報導

「台灣濱崎步」王彩樺(左)劇中飾演視財如命的惡毒妻子，見「財氣十足」的胡瓜(右)便瞬間動心。（圖／華視提供）

胡瓜特別邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、、Amanda、Nicole及女團AKB48 Team TP同台演出，老中青三代實力派歌手輪番開唱，經典組曲掀起滿滿回憶殺。其中，蔡小虎與風田意外聊起共同嗜好「柏青哥」，風田更激動直呼：「我也愛打！」兩人瞬間在台上大聊專業術語，宛如自開聊天室，讓一旁三位主持人忍不住笑說：「唉呦找到同好了！」

胡瓜破天荒獻出人生首次的「雞腿去骨初體驗」。（圖／華視提供）

本集挑戰經典家常菜「醬燒雞丁」，在採買過程中，胡瓜更破天荒獻出人生首次的「雞腿去骨初體驗」。由專業雞販現場手把手傳授刀法，只見胡瓜神情緊張、小心翼翼地拿著尖刀操作，讓一旁的陳亞蘭看得提心吊膽，不斷驚呼提醒：「阿瓜師！要小心耶！」從驚險萬分的刀工處理到笑料百出的採買過程，全程慌亂又逗趣，將最真實的互動呈現給《週末最強大》觀眾。

廣告 廣告

演技同樣大爆發的還有「台灣濱崎步」王彩樺，劇中飾演視財如命的惡毒妻子，一見散發「財氣十足」的公孫策（胡瓜飾）便瞬間動心，甚至暗中策畫「除掉親夫」。王彩樺將壞心腸與瘋癲笑果完美融合，荒誕情節讓全場驚呼連連，也讓飾演包青天的陳亞蘭哭笑不得，成為《週末最強大》本集最大看點。

更多三立新聞網報導

老子不玩了！61歲資深男星突宣布退保演藝工會 「月退金收入」曝光

突拋震撼彈！29歲美女主播宣布閃婚新郎「驚人身分」曝 網心碎全哭了

朱孝天開戰突道歉！阿信力挺F3再合體不忍了 「下一步動向」曝光

淪落街頭被目擊！知名童星「慘變流浪漢」 同劇男星出手暖舉曝光

