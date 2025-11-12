惡毒壞「蛋」！彰化文雅畜牧場「僅雞、蛋含芬普尼」 全案移送法辦

即時中心／林耿郁報導

果然是飼主搗「蛋」？彰化驚傳「芬普尼」毒雞蛋案，引發各界擔憂，新一波食安風暴恐將到來；昨（11）日檢驗結果出爐，確認雞蛋、雞隻身上確實有芬普尼反應，但飲水、飼料、周邊土壤均無相關成分殘留，因此農業部今（12）日將全案移交檢調深入偵辦。

惡毒壞「蛋」？有關衛福部食品藥物管理署（下稱食藥署）執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，近日由彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中，發現檢出芬普尼殘留案，農業部表示，文雅畜牧場（下稱案例場）於前（10）日全面移動管制，並啟動逐批採檢程序。

昨（11）日該雞場再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，案場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。

農業部強調，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所，將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

本案經彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果為其中一件雞蛋，檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則「未檢出」。

本案飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。此外，彰化縣政府於昨（11）日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。

農業部補充，106年9月6日起，已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法，裁處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處七年以下有期徒刑。

此事件為國內首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全；食藥署強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，「一顆也不能出場」，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

