惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩

香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。

在宏福苑大火中倖存的李先生，分享逃生過程。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火震驚全城，造成多人傷亡的悲劇牽動全港市民心。倖存民眾李偉倫在大火中經歷生死一瞬，被濃煙與惡火包圍時，他冷靜應對，收留鄰居等待救援，最終與死神擦肩而過。這場火災不僅奪走寶貴生命，也在港人心中燒出集體傷痕，家屬在等待確認親人消息的過程中備受煎熬。災後，香港社會各界自發伸出援手，展現團結一心的精神，共同面對重建工作。

11月26日下午3點，正在居家辦公的李偉倫接到妻子焦急來電，告知宏福苑發生火災並催促他趕緊離開。約8分鐘後，當他打開家門時，發現濃煙已經灌進樓梯間，情況相當嚴重。意識到無法安全逃離，他立即將門外兩位鄰居拉進屋內等待救援。

隨著時間一分一秒過去，李偉倫的妻子在火場外心急如焚，而屋內濃煙逐漸增加，讓他感到死亡近在咫尺。在那絕望的時刻，他用手機聯絡朋友，請對方幫忙照顧自己的妻小，心中充滿恐懼與無助。李偉倫表示，他知道唯一的逃生路線已不再安全，除了等待，他無能為力。

所幸在大火中出現奇蹟，約兩小時後救難人員抵達。李偉倫先幫助兩位年邁鄰居從窗戶脫困，之後在火勢即將吞噬大樓前成功逃生。與家人團聚時，他的妻子哭到淚水乾涸，女兒衝過來抱住他不停說「爸爸沒死」，兒子雖神情平靜但淚水止不住流下。死裡逃生的李偉倫心懷感激，在社群媒體分享自己的故事，並寫下希望陪著香港揮別悲痛、迎向重生的心願。

這場大火對宏福苑居民造成巨大創傷。有居民悲痛表示，付了18萬港元做大維修工程，卻反而燒了自己住了42年的家，年紀大了已無法再賺錢重建家園。香港紅十字會臨床心理學家張依勵描述，災後最令人心痛的是看到家屬拿著親人照片四處尋找，從焦急盼望奇蹟到最終確認遺體，希望破滅的過程令人難以承受。她建議家屬在等候過程中要先照顧好自己，保持力量度過難關。

災後第四天，香港特首李家超率領公務員身著黑衣在政府總部外舉行默哀儀式，並降下半旗哀悼。全港18區設立弔唁處，市民紛紛前往表達哀思。與此同時，各界自發組織救援行動，有市民表示看到社群媒體上有需求就前來幫忙。儘管重建工作仍然千頭萬緒，但港人團結一心，共同面對這場世紀祝融帶來的挑戰。

