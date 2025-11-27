惡火動盪人心！香港演唱會陸續取消 謝霆鋒、吳慷仁都發聲

吳慷仁見香港大火凌晨發文祈禱。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）





昨（26日）香港新界大埔區「宏福苑社區」大樓的五級大火，截止目前數百名居民失聯、生死未卜，大眾對此都十分關注，連同本預計在啟德體育館的2025 MAMA都進行了緊急會議，其他許多當地演唱會都已經取消，吳慷仁看著轉播，也祈禱火勢熄滅，不要再有更多傷亡。

吳慷仁今天凌晨在臉書發文表示「此刻還看著網路連線報導，感到很難過，香港的朋友請遠離火災周圍區域，真心祈禱大埔區大火能儘快熄滅，不要再有任何民眾與警消人員傷亡。」

此外，像是港星謝霆鋒、謝嘉怡、鄭秀文、周慧敏、容祖兒、佘詩曼、姜濤、呂爵安、楊千嬅、鄧紫棋、黎姿、鍾雪瑩都紛紛發聲紛紛欺負，許多訂好的演唱會、行程都以及確定擇日再辦；而曾為香港媳婦的中國女星楊冪，也發聲：「希望香港同胞無恙，請大家一定要注意安全。」

目前，香港娛樂公司「英皇」聲明哀悼外，宣布原定於11月28日《Lunatique-Arvin.T》、11月29日《許靖韻Glowing巡迴音樂會香港站》以及11月30日《洪卓立探索者巡迴音樂會香港站》在旺角麥花臣舉行的音樂會都將延期舉行。



