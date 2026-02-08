惡火夜吞4代同堂！母哭喚兒無回應 鳳山透天厝釀2死悲劇

鳳山透天厝大火奪2命碎7口家。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市鳳山區保泰路一棟3層樓透天厝，8日凌晨12時許突發猛烈火警，短時間內火勢迅速延燒，2、3樓全面陷入火海，濃煙密布，整棟建物幾乎被火舌吞噬，當時屋內住著一家7口、四代同堂，火警發生瞬間，眾人驚慌失措逃生，最終僅4人順利逃出，卻遲遲不見35歲顏姓老么身影。

現場可見顏母僅穿著桃紅色1件式睡袍，明顯是倉促逃命，寒風中她焦急跺腳、不斷哭喊兒子名字，手中的手機顯示仍在通話中，卻始終無人接聽。她不斷向消防與路人指著屋內哽咽表示：「裡面還有人……拜託救救他」，聲聲呼喚令人鼻酸。

消防人員於12時51分控制火勢，並於1時10分將火勢完全撲滅。隨後進屋搜索時，在3樓後方房間的地面發現一具焦屍，經確認為35歲顏姓男子，生前在清潔公司任職，為家中排行最小的孩子。此外，消防也在2樓發現一隻貓咪不幸罹難，整起火警共造成2死。

初步研判，起火點疑似位於2樓，猛烈火勢阻斷逃生路線，顏男疑因無法往下逃生，只能一路往上退至3樓後方房間，最終無路可退而不幸喪命。其30歲妻子與6歲兒子因事發當時外出，幸運逃過一劫，卻在返家後迎來天人永隔的噩耗，妻子當場情緒潰堤，從巷口一路狂奔哭喊「那是我家」，一度想衝入火場，被警方緊急攔下。

據了解，該戶原本住有83歲阿嬤、父母、顏姓兄弟、妻子與年幼孫子，年節將近，原該團圓迎新，卻被無情大火拆散，一家頓失至親、短時間內也面臨流離失所的困境，詳細起火原因仍待火調單位進一步釐清。

