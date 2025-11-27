惡火奪命！宏福苑前保全爆料：方便工人進出警報被關 工人吸菸常被投訴

編譯莊佳芳／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生五級嚴重火災，已造成多條人命喪失，有住戶質疑沒有聽到警報聲，延誤了逃命時間。一名曾在宏福苑工作的前保全主管稱，他任職期間就多次發現警報系統遭關閉，懷疑是為方便工人使用消防通道進出。另外，他曾多次接獲住戶反映，有施工工人在竹製的鷹架上吸菸，也曾在管理亭窗台發現菸蒂

香港消防處27日表示，目前首要任務仍為搜救，至於火警警報系統是否正常運作，將交由專責調查隊深入調查，範圍涵蓋系統操作是否恰當與是否存在管理疏失。

香港宏福苑大火，網路流傳照片可見，屋內火光熊熊，十分嚇人。（圖／Threads@striking_biking）

香港大埔宏福苑26日發生的嚴重火災，已經奪走多條人命。現場曾有居民表示沒有聽到火災警報聲，一名曾在此工作的前保全主管黃先生告訴《明報》，他在在職期間多次發現火警警報系統被關閉，疑似是為了方便工人使用消防通道進出大廈。

黃先生表示，他屢次向上級反映，卻未見情況改善。另外，他曾多次接獲住戶反映，有施工工人在竹製的鷹架上吸菸，也曾在管理亭窗台發現菸蒂。他直指工程公司的做法有待改善，雖然有交代工人注意事項，但實際上工人們仍常在工作時間違規。

香港消防處今（27日）召開記者會，說明宏福苑最新的搜救狀況，當被問及火警系統是否有正常運作時，該處表示目前仍專注於救援工作，調查工作會由另外的調查專隊進行，調查範圍將包含火警警報系統的運作。

