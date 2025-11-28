惡火奪命！華仔、郭富城發文悼念 各界捐錢伸援手

港星劉德華在第一時間發聲，對火災遇難者表達哀悼。（圖／Hami Video提供）





香港宏福苑惡火奪命，演藝圈各界出錢出力。韓國兩間娛樂公司各捐100萬港幣，女團Aespa捐出50萬港幣，大約兩百萬台幣。天王劉德華、郭富城也發聲祈福，而歌手關詩敏的外婆家就在火災的社區，他悲痛地說，無力又不捨。

拿下星光大道總冠軍的歌手關詩敏，日前在廣東開演唱會，但隔不到十天，香港宏福苑發生大火，他悲痛發聲，外婆也住在同一個社區。透過直播看著這個承載外婆記憶的家，在熊熊大火中燃燒，真的無力又不捨。

港星劉德華也在第一時間發聲，對火災遇難者表達哀悼，問候受影響的其他民眾。郭富城則是發出黑底白字「天祐宏福苑」，向消防員及救護人員致敬，吳慷仁則用臉書表示，「真的很難過，祈禱大火能趕快熄滅」。還有天后莫文蔚才剛宣布要回娘家，如今卻碰上大火，他轉發新聞「願大家平安」。香港惡火奪命，演藝圈各界出錢出力。

女團Aespa27號晚間宣布，向香港紅十字會捐出港幣50萬，大約台幣200多萬元。陸籍成員寧寧也發聲祈福，願一切平安。而他們所屬經紀公司SM娛樂捐出100萬港幣，師弟團RIIZE則捐出25萬港幣，希望能補足災民的需求。

另外，香港首富李嘉誠也宣布捐款3000萬港幣，約台幣1.2億元，並額外撥款2億台幣幫助社區重建。其他企業包含小米、阿里巴巴、周大福等也相繼援助，只期望災難趕快度過。



