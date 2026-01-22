惡火奪命！起火點家中雜物堆到天花板 里長：堆疊太多

台北市 / 綜合報導

基隆昨(21)日晚間發生奪命火警。民眾回想事發當下餘悸猶存，還說煙越燒越大、還有塑膠味。但不只火煙驚人，還造成死傷，當地里長透露，起火點屋內雜亂、東西堆疊太多，不排除也是關鍵原因。因為從建物平面圖來看，起火樓層那一棟有4戶住家、整棟社區大樓共382戶，走道都還算寬敞，兩側也沒有堆放雜物。但真正奪命與增加救援難度的原因，都還有待進一步釐清。

基隆安樂區這棟社區大樓，被濃煙壟罩看不清原本模樣，大量灰白色煙霧，持續從窗戶噴湧而出，走進大樓內住宅鐵門縫隙，透露熊熊火光火勢相當猛烈，21日無情惡火造成死傷。

記者VS.住戶說：「(樓梯間的煙比較大是不是)對對對對，越來越大，(是燒什麼知道嗎)，不知道，有塑膠的味道出來，很大。」濃煙大火還造成死傷，根據建物平面圖來看，當事社區分成一棟一棟，起火樓層那一棟有4戶住家，整區社區大樓，總共6層一共382戶再往裡面看，大樓走道寬敞兩側也沒有堆放雜物，怎麼會這麼嚴重這麼難救。

里長潘德發說：「家裡可能比較疏於整理所以比較雜亂，東西堆疊很多。」里長潘德發說：「消防員為了救她女兒，因為裡面的空間非常狹窄，不容易救援啦。」

根據了解屋主平時，有撿資源回收的習慣，住家內宛如垃圾堆，雜物滿到天花板，易燃物導致火勢迅速蔓延，更嚴重影響消防員，搜救進度。消防人員說：「三樓，對啊，你在家裡面有沒有煙跑進去，用濕布門塞住。」

救難過程生死一瞬間，消防人員提醒，若起火點在低樓層，建議上層住戶緊閉門窗，以原地避難為主，但如果起火點在高樓層，下層住戶應迅速往下，及往外避難。

一場深夜惡火，社區居民緊急疏散，但有鄰居及小隊長喪命，除了追出致命原因，社區火警安全議題也成為關注焦點。

