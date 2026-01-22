惡火奪命！起火點家中雜物堆到天花板 里長：堆疊太多
台北市 / 綜合報導
基隆昨(21)日晚間發生奪命火警。民眾回想事發當下餘悸猶存，還說煙越燒越大、還有塑膠味。但不只火煙驚人，還造成死傷，當地里長透露，起火點屋內雜亂、東西堆疊太多，不排除也是關鍵原因。因為從建物平面圖來看，起火樓層那一棟有4戶住家、整棟社區大樓共382戶，走道都還算寬敞，兩側也沒有堆放雜物。但真正奪命與增加救援難度的原因，都還有待進一步釐清。
基隆安樂區這棟社區大樓，被濃煙壟罩看不清原本模樣，大量灰白色煙霧，持續從窗戶噴湧而出，走進大樓內住宅鐵門縫隙，透露熊熊火光火勢相當猛烈，21日無情惡火造成死傷。
記者VS.住戶說：「(樓梯間的煙比較大是不是)對對對對，越來越大，(是燒什麼知道嗎)，不知道，有塑膠的味道出來，很大。」濃煙大火還造成死傷，根據建物平面圖來看，當事社區分成一棟一棟，起火樓層那一棟有4戶住家，整區社區大樓，總共6層一共382戶再往裡面看，大樓走道寬敞兩側也沒有堆放雜物，怎麼會這麼嚴重這麼難救。
里長潘德發說：「家裡可能比較疏於整理所以比較雜亂，東西堆疊很多。」里長潘德發說：「消防員為了救她女兒，因為裡面的空間非常狹窄，不容易救援啦。」
根據了解屋主平時，有撿資源回收的習慣，住家內宛如垃圾堆，雜物滿到天花板，易燃物導致火勢迅速蔓延，更嚴重影響消防員，搜救進度。消防人員說：「三樓，對啊，你在家裡面有沒有煙跑進去，用濕布門塞住。」
救難過程生死一瞬間，消防人員提醒，若起火點在低樓層，建議上層住戶緊閉門窗，以原地避難為主，但如果起火點在高樓層，下層住戶應迅速往下，及往外避難。
一場深夜惡火，社區居民緊急疏散，但有鄰居及小隊長喪命，除了追出致命原因，社區火警安全議題也成為關注焦點。
更多華視新聞報導
國道1號貨車疑似雜物起火 幸無人員受傷
社區女祕書防「狼爪」 物業公司「警民連線」護安全
環保局清過罰不怕 開瓦斯男雜物亂堆引蟲惹民怨
其他人也在看
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗 專家點出「2種可能」
即時中心／温芸萱報導日本熊本縣阿蘇火山昨發生觀光直升機失事，一架搭載2名台灣遊客的直升機起飛後不久失聯。警消與自衛隊展開搜索，於中岳第一火口附近山坡發現機體殘骸，確認為羅賓遜R44機型。機上日籍機師與2名台灣乘客共3人仍下落不明。據了解，該機師具備超過40年飛行經驗，專家分析火山口亂流與機型結構可能是事故原因，詳細調查仍在進行中。民視 ・ 1 天前 ・ 7
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 4
41歲勇消詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救
基隆市安樂區大樓火災，一名死者為消防小隊長，殉職小隊長是41歲仁愛分隊成員詹能傑。詹能傑3次進入火場救人，第3次找到受困者羅姓女子時，當時她仍有呼吸，小隊長當場把自己的氧氣面罩給羅女，自己卻被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職。太報 ・ 6 小時前 ・ 8
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
蘆洲逆子砍殺父母！親友捶車怒吼：畜生、垃圾 兇手摀臉不敢面對
新北蘆洲區17日發生駭人弒親血案，男子廖聰賢（36歲）不滿父母親每個月僅給他5000元零花錢，雙方發生爭執，廖男遂持開山刀砍殺雙親致死。廖男昨天在新莊落網，警方今天（20日）依殺害直系血親尊親屬罪移送辦，死者親友情緒激動，欲動手教訓坐在警車內的兇嫌，因車門緊閉無法如願，不斷向兇嫌怒吼「畜生、出來啦、垃圾！」，廖嫌躲在車內雙手摀臉，不敢面對親友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
勇消詹能傑摘面罩捨身救人 醫曝：「缺氧太久」搶救50分鐘仍救不回
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)三度闖入火場救援受困的22歲余姓女子，還將氧氣面罩摘下給22歲余女使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
勞退新制補漏洞！月退選錯30天可改 勞工欲自提雇主拒繳恐挨罰
勞動部今（20）日預告修正《勞工退休金條例施行細則》，針對雇主拒絕代收代繳勞工自願提繳退休金、請領方式誤選無法調整，以及未成年遺屬因逾期無法請領等問題提出改善。根據最新數據顯示，目前適用勞退新制的事業單位約60萬家、勞工人數約783萬人，擁有個人專戶者達1,310萬人。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 8
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！暫停夜搜 明早續尋2名台灣旅客
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導日本熊本縣阿蘇市觀光直升機失聯事故，搜尋行動將於明（21）日上午7點30分重啟，重點鎖定機上2名台灣旅客。警方與消防單位...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 20 小時前 ・ 1
誇張! 拖吊途中撕封條上車 男謊稱在車上睡覺罪加一等
中部中心／陳嫈其、邱俊超、羅宇翔 苗栗報導苗栗市發生一起想規避拖吊費的誇張行徑，有男子違規停車，遭到拖吊。竟然趁拖吊車停等紅燈時，自行撕毀封條、跳上被拖吊的車，還謊稱自己在車上睡覺，企圖規避拖吊費，結果調閱行車紀錄器，戳破謊言，不只沒省到錢，還惹上刑責。誇張! 趁拖吊車停等紅燈 車主當場撕封條上車（圖／翻攝畫面）畫面中，拖吊車，拖著違停小客車準備返場，停等紅燈時，後方白色轎車副駕駛座，突然，走下一名男子，直奔被拖吊的車輛，當場撕掉封條、鑽進駕駛座。光天化日下，男子就這樣，偷偷跳上被拖吊的駕駛座上，一路坐回拖吊場，還辯稱自己原本就在車內睡覺，試圖規避拖吊費用。不過警方調閱行車記錄器，清楚拍下他自行撕封條上車的過程。拖吊途中上車! 男子謊稱在車內睡覺 遭行車紀錄器打臉（圖／民視新聞）事發就在20日上午9點半，當時車主違規紅線停車，警察來了，車門都有貼上封條，車輛上架，準備拖走。卻在行經苗栗市中華路，遇上男子離譜闖入。原本想省一條拖吊費，現在罪加一等。警方表示，男子不只得繳違停罰單與拖吊費，撕毀封條更涉及刑法"損壞公務員封印罪"。想鑽漏洞省錢，結果卻是害慘自己。原文出處：誇張！ 拖吊途中撕封條上車 男謊稱「在車上睡覺」遭行車紀錄器打臉 更多民視新聞報導疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車好萌! 非洲"蘇卡達象龜" 飼主打造"沙子樂園"助繁衍佯裝買家! 縣政顧問逮"賣狗肉"移工 動保所:最高罰25萬民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
罕見！健保進帳2筆百萬善款 退休教師：願弱勢家庭度過難關
健保署台北業務組接獲一筆百萬善款匯入愛心專戶，捐款人是一名70多歲退休女公務員。她因高齡經常使用健保資源，深刻體會醫療照護的重要性，決定捐款協助無力繳納健保費的弱勢家庭，保障其就醫權益。值得關注的是，健保署北區業務組同一時間也收到另一筆百萬捐款。該筆捐款來自陳女士，她因感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後決定捐款回饋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
7旬退休公務員捐百萬給健保 受惠16歲高中生親筆信致謝
歲末年終之際，健保署收到了一份感…民報 ・ 1 天前 ・ 5
好想當老師? 女持假證書應徵代理老師 遭判刑6個月
中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導台中一名李姓女子想取得教職，卻不循正當途徑，在網路上花費五千元，購買偽造的中等教師證書，去年到台中石岡國中，報名代理教師甄選，校方和教育部察覺有異報案，法院依偽造公印文罪，判處6個月刑期，可易科罰金，全案可上訴。好想當老師? 女子持假證書應徵代理老師 遭判刑6個月(圖/民視新聞)校園裡，學生依循老師指示上課，但台中一名李姓女子，因為想當老師，去年竟然拿著偽造的中等教師證書，到台中石岡國中報名甄選代理教師，被教育部察覺有異報案，據了解這名李姓女子40多歲，有詐欺和偽造文書前科，2017年，在網路以五千元，購買偽造的中等教師證書，甚至還在證書上，偽造"教育部"公印文，以及時任教育部長"吳清基"印文，被判處6個月有期徒刑。李姓女子到學校甄選時偽造的證書科目與校方的需求不相干 校方因此查覺有異(圖/民視新聞)校方說，正常的中等學校教師證書，會像這樣子，上頭標有科目，李姓女子到學校甄選時，偽造的證書科目，與校方的需求不相干，校方因此查覺有異。李姓女子假釋期間再度犯罪被判處6個月有期徒刑 全案還可上訴(圖/民視新聞)李姓女子，假釋期間再度犯罪，被判處6個月有期徒刑，全案還可上訴，只是她想取得教職，卻不循正當途徑，夢想一步登天，投機觸法，難免要付出代價。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：好想當老師？ 網路買假證書 女應徵代理老師遭判刑6個月 更多民視新聞報導伍麗華罷免造假案陷爭議！「這2人」否認偽造 全推黨中央國民黨慘了！檢調突襲搜嘉義市黨部 主委、黨工10多人涉假連署打開E-MAIL驚見「你好！我是賴清德」 詐團假冒總統警方偵辦中民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
轎車暴衝輾壓騎士 巡警伸援手抬車搶救人命｜#鏡新聞
新北市中和街頭昨1/20發生一起驚悚車禍，一輛休旅車在停等紅燈時突然暴衝，當場把前方的機車撞飛，害的其中一名騎士被壓在車底一度動彈不得，幸好警方迅速趕到現場，並且以徒手之力抬起車身，才順利救援成功。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8
直升機墜火山口60公尺處 救援面臨「四重挑戰」
直升機墜火山口60公尺處 救援面臨「四重挑戰」EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 4
阿蘇直升機墜毀"2台人生死未卜" 熊本知事:積極救援
日本熊本知名景點阿蘇火山，昨天發生觀光直升機墜毀事故，除了日籍駕駛、還有台灣一對男女在機上，只是發現機身殘骸後，不見三人蹤影，今天早上當地再度展開陸空搜索，熊本知事強調會積極展開救援，至於失聯遊客的家屬已經趕往日本，預計今天下午抵達熊本。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
又有醫療暴力！台中醉男出拳揍飛護理師 害腦震盪住院
台中中港澄清醫院出現一名疑似酒醉自傷男子在昨（21日）大鬧醫院急診，疑似因為不滿醫師治療而試圖攻擊醫師不成，竟涉嫌毆打男護理師，害護理師腦震盪。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言