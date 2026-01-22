惡火奪2命…基隆勇消詹能傑殉職！起火原因指向「1可能」藏在住家插座

社會中心／陳弘逸報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區惡火，釀成2死4傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區惡火，釀成2死4傷悲劇，死者分別為41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑，以及他捨命救助的羅姓女住戶；這起火災引起各界討論，初步研判，起火原因疑為電線短路所致，詳細事故原因，仍待調查。

回顧這起奪命火警，發生於1月21日晚上10時許，消防局出動24車57人前往救援，火勢雖於2小時內撲滅，但卻造成41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑，為了救受困的33歲羅姓女住戶，不幸雙雙殞命，火災也引發各界討論。

廣告 廣告

41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑，為了救人殉職。（圖／翻攝畫面）

據《聯合報》報導，鑑識人員火災調查，初步研判，起火原因疑電線短路，據悉，女主人當時在看電視，有看到門口對講機線路疑似短路起火，但對講機是弱電，按理釀成火災機率不大，但插座內確實有電源配線短路情形。

鑑識人員火災調查，初步研判，起火原因疑電線短路。（圖／翻攝畫面）

此外，鄰居透露，死者疑有吃安眠藥助眠習慣；她的母親說，發現濃煙，叫不醒女兒，火勢太大趕緊逃命，也坦言，平時有做回收習慣，屋內才堆大量回收物。

更多三立新聞網報導

不適應職場…潛大學女廁當「偷拍狼」工程師靠窺探6女大生私處來紓壓

爽啪女國中生「車震完再上摩鐵」海軍中士遭部隊汰除…等入監改吃牢飯

陸軍後勤訓練中心偷拍醜聞！窺視女同袍尿尿…他認罪、賠償討不回iPhone

基隆2死惡火時間序曝！勇消小隊長詹能傑「三進火場」殉職、女住戶不治

