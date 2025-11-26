惡火擊香港「宏福苑」 樓齡42年 整修未設防火棚架圍網？ 原因待查

香港宏福苑樓齡42年 去年通過＂大維修＂方案（圖／CNN）

香港大埔「宏福苑」26日遭惡火侵襲，已造成一名資深消防員殉職。這棟樓齡達42年的老舊住宅群，去年才通過3.3億港幣的大維修計畫，卻在工程進行期間發生火災，火勢在短短一小時內蔓延至多棟大樓。外界質疑工地常用的竹棚與可能未具阻燃功能的圍網是否助長了火勢蔓延，相關原因仍在調查中。這場火災已被升級為最高級別的五級火災，是香港自2008年旺角嘉禾大廈大火後，時隔17年再次發生的嚴重火災事件。

香港宏福苑樓齡42年 去年通過『大維修』方案（圖／CNN）

宏福苑是一處於1983年完工的住宅社區，內有8座住宅樓，近2000個單位，平均每戶面積37至46坪，約有4600名住戶居住。考量到樓齡已超過42年，去年業主立案法團通過了3.3億港元的大維修方案。然而，維修工程進行到一半時，這場大火卻發生了，並在短時間內迅速蔓延。

CNN資深記者Ivan Watson表示，一位有9年經驗的資深消防員在這場火災中不幸罹難，他是當地消防站的工作人員，也是自己消防車的領隊。Watson提到，雖然不確定竹編鷹架是否助長了大火蔓延，但值得注意的是，香港市中心上個月也發生一場火災，當時同樣搭設了竹編鷹架。

節省成本? 港業界:部分工程不設防火棚架圍網（圖／TVB)

香港因地狹人稠，至今仍使用傳統竹編鷹架，這也被視為當地的文化遺產。然而，港九搭棚同敬工會理事長何炳德指出，部分業者為了節省成本，會使用不具阻燃功能的普通網。他解釋，一張具阻燃功能的維修棚網價格為90元，而沒有阻燃功能的普通網只需50多元。阻燃網在陽光曝曬下容易變脆，通常只能使用一次就必須丟棄，而普通網則可以重複使用，有些業者會冒險使用普通網，賭沒有人來查。

這場大火也讓人聯想到2017年英國倫敦「格蘭菲塔」的火災事件，當時造成72人罹難。該事件是在建築整修後的隔年發生，原因是雨屏外牆使用了易燃建材。新北市消防協會理事長洪良建表示，火災在成長階段如果遇到大量可燃材料，例如香港或英國案例中的可燃性鷹架或布料，這些物品在高溫下都很容易迅速向上蔓延，再加上風勢助長，使得救火過程更加困難。

宏福苑大火已被升級為最高級別的五級火災，是自2008年旺角嘉禾大廈大火以來，時隔17年香港再次發生的嚴重火災。當時的嘉禾大廈大火造成4人罹難，而這次惡火侵襲宏福苑的確切原因，仍有待進一步調查。

