惡火釀重災「港演藝圈」活動接連取消！許冠傑手寫信祈福

香港大埔宏福苑宏昌閣昨(26日)因棚架起火，一小時內升為四級火警，昨傍晚火勢更為嚴重，轉為五級火警，截至今上午已有44人身亡，其中包括一名消防員殉職，火勢仍未得控制。見此，香港歌手許冠傑發手寫信，祈福大家可以早日度過這次災難，而佘詩曼、容祖兒等人今天的公開活動皆已宣布取消。

香港歌手許冠傑稍早在臉書曬出自己的手寫信，寫下：「作為大埔街坊，我感同身受！希望各界支持，集中協助消防處救援！天佑香港！」而女星佘詩曼今天本來有聖誕點燈活動，稍早她曬出黑底文，確認今天活動取消延期，再另行通知補辦活動日期。

歌手容祖兒原定今下午在香港迪士尼樂園出席《動物方城市2》香港首映活動，昨她原本還曬自拍照表示很期待，昨宣布取消，容祖兒說：「心很痛，願受災者早日安頓，傷痛得以撫平，向英勇的消防員致敬，感謝你們無畏的付出」；此外歌手陳凱詠原定本周五要開賣演唱會門票，宣布此時不適宜，宣布延期售票。陳家樂及連詩雅的聖誕活動啟動禮、《粵劇特朗普》記者會、舞蹈團四十五周年舞劇《武道》記者會等都宣布延期或取消。

不少藝人也在微博發文哀悼，吳慷仁表示：「感到很難過，香港的朋友請遠離火災周圍區域，真心祈禱大埔區大火能儘快熄滅」；張鈞甯回應：「願平安！」；李若彤說：「請所有救災人員注意安全！願平安」；任達華妻子琦琦寫下：「希望大家都能平安」；張衛健也發文：「求主保佑」。

