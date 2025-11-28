惡火重創香港！MIRROR宣布取消MAMA演出 主辦方急調整典禮形式

娛樂中心／綜合報導

香港當紅男團MIRROR原本將在MAMA AWARDS帶來最新表演。（圖／翻攝自MIRROR官方IG）

香港大埔宏福苑日前發生五級特大火警，造成多名死傷、數百人失聯，沉痛氛圍籠罩全香港。面對重大災難，各界接連宣布取消活動或調整公開行程。原定受邀 MAMA AWARDS 擔任表演嘉賓的香港人氣男團MIRROR，也透過官方社群發布聲明，宣布取消MAMA演出，引起粉絲關注。

MIRROR發聲明宣布取消MAMA AWARDS的出席與演出。（圖／翻攝自MIRROR官方IG）

MIRROR聲明中寫道，團隊與所屬公司在得知災情後，立即以最審慎的態度進行討論，認為在如此沉重的社會情緒下參與大型慶典並不合適，因此決定不出席2025 MAMA 頒獎典禮。並向罹難者和受災居民致以深切的慰問，也祝福前線救援能順利進行，並向期待演出的觀眾表達歉意，感謝支持者的理解。

MIRROR 成員陳瑞輝加入救援行列。（圖／翻攝自IG @frankie729）

據《香港01》報導，MIRROR原本計畫於典禮中帶來全新舞台演出，甚至已完成相關準備，然而受到重大火災影響後，團隊隨即展開內部討論。最終認為應將焦點留給香港社會當前面臨的困難與痛苦，非娛樂性活動，因此決議取消出席演出。聲明發布後，大批歌迷留言支持：「這個決定非常溫暖」、「謝謝你們顧及香港的心情」、「MIRROR 永遠是最懂得回應時代的團體」。

