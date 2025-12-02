惡煞伏擊「夜店大亨」！自稱前員工不滿被資遣 夏天倫發聲了

社會中心／陳韋劭報導

「夜店大亨」夏天倫昨傍晚與女伴遭多人襲擊，雙手受傷。（圖／翻攝自Threads @hsia_alan）

「夜店大亨」夏天倫前天（30日）在民生東路三段一處大樓地下停車場遭2名男子持刀砍傷，其中一名嫌犯林宇鋐（27歲）投案自稱不滿員工待遇、遭資遣而行兇，警方調查後查無他在夏天倫旗下公司的任職紀錄，懷疑幕後有他人教唆犯案。夏天倫也針對此事提出聲明，與嫌犯不曾有勞雇關係。

警方檢視林男手機，發現裡面內容幾乎是空白、無任何通聯記錄，僅有一組律師的電話，異常到令人懷疑，加上清查夏天倫旗下的公司資料，完全找不到林男任職紀錄，且近年也無任何勞資爭議，訊後將林男移送台北地檢署，檢方複訊後，認為林男犯嫌重大，且還有共犯在逃，向法院聲請羈押禁見獲准。

夏天倫也對此事提出正式聲明全文

首先，嫌犯林宇鋐從未在我所創辦、經營或參與的任何公司或場館任職；他絕非、也從未是我方的任何形式員工。 所有新進人員皆需通過嚴謹審查程序，並由相關單位永久保存完整紀錄，此可清楚證明其與我方並無勞雇關係。

其次，就本案而言，林宇鋐為涉嫌參與對我進行預謀伏擊、意圖殺害未遂之嫌疑人之一，其行為疑似具備計畫性的犯罪行為。此為目前偵查單位所掌握的客觀事實。

我對任何形式的暴力行為、以及任何具組織性或計畫性的犯罪行為表達最強烈的譴責。同時，我深深感謝所有執法與調查單位在本案中投入的努力，並全力支持司法釐清真相。期盼所有涉案者最終皆能接受法律最嚴正且完整的制裁。

