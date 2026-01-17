惡煞尋仇打砸神壇 嘉市警拘提10嫌到案 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市南京路兩處私人神壇於15日凌晨遭多名分乘多輛轎車、持棍棒男子暴力打砸，嫌犯先於攻擊第一處神壇後，發現找錯對象，隨即將目標轉向另一處神壇，並用轎車猛撞這間神壇鐵門3次，一群人在棍棒亂砸後隨即逃逸，造成神壇鐵門凹損、玻璃破碎，屋主兒子也遭到打傷，嘉義市警一分局於獲報後，立即成立專案小組，並報請嘉檢檢察官指揮，全力追緝偵辦。

經專案小組調閱監視器及深入追查，鎖定特定涉案對象，於1/16日持臺灣嘉義地方檢察署檢察官核發之拘票，兵分多路將 王姓、蔡姓等主要涉嫌人拘提到案，通知多人涉案共犯等10嫌到案，並查扣木棍、鋁棒等相關涉案證物，而據了解，該起打砸事件，係由感情糾紛致成暴力案件。

嘉義市警一分局經初步調查，犯嫌等人涉嫌無故侵入他人住宅、毀損財物及毆打被害人，全案訊後將依涉嫌違反刑法妨害秩序之聚眾鬥毆、傷害、毀損及侵入住宅等罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦，同時重申「暴力零容忍」之決心，絕不容許任何以暴力手段解決糾紛、挑戰公權力之行為，警方必將嚴正執法，以維護社會治安與民眾生命財產安全。