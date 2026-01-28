惡煞橫行景美夜市勒索保護費！「3顆阿志頭」囂張喊：每個月給多少...下場慘了

景美夜市攤商遭討保護費，3惡煞遭起訴。翻攝畫面

去年9月台北市景美夜市有5家攤商遭惡霸勒索未遂，惡霸狂妄恐嚇「若不繳交保護費，生意要換別人來做」，讓攤販心生畏懼，憤而提告，台北地檢署調查發現，這5名惡霸都未滿20歲，28日偵結依恐嚇取財未遂罪起訴黃姓、馮姓及徐姓3名成年人，並求刑1年。

景美夜市土地屬於高氏宗親會所有，產權持分複雜，地主多半旅居海外，黃男等人疑見有機可乘，於去年9月3日下午7點和李男騎乘重機前往景美夜市一間海產餐廳，2人下車後恐嚇店家「讓你們經營很久了，我們要把店接回去做，給你們一個禮拜時間」、「你們在這裡做這麼久了，現在換我們來做了，不然你們每個月看多少給我們。」

3天後，黃男再夥同徐男、馮男及另一名17歲陳姓少年，陸續到麵店、牛排店、海產店及麻油雞店勒索保護費，眾人氣焰囂張狠嗆店家「你們店開這麼久了，我們年輕人也想要做，現在看你們是要搬離開這邊做，還是看你們每個月給我們多少」、「我們也要過生活需要生活費」

受害攤商不甘受辱，集體求助警方，台北地檢署調查，認為黃男、徐男及馮男3人收取保護費，致使社會產生恐慌與不安，且行為已為各大媒體廣泛報導，成為社會矚目案件，建請法院對3人科以較嚴厲的刑罰，合併執行有期徒刑1年以上。



