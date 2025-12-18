惡煞爬車窗談判遭狠甩在地！找警告狀全遭抓包藏毒

兩車一路從東大門夜市沿路狂飆10分鐘。（圖／東森新聞）





近日有名駕駛從台東開車到花蓮，跟另一部車輛在東大門夜市停車場，疑似談判喬不攏，對方還掛在他的車上，被拖著跑又被甩下車，兩車一路狂飆至警局，甚至還上演告狀戲碼，說對方車上有毒，結果反遭抓包他也藏毒，全都移送法辦。

男子走下車，跟對方喬好久，整個人幾乎要鑽進車內，突然白色轎車駕駛急踩油門發動車輛，車窗邊的男子雙手緊拉窗框，被轎車猛力拖著走，發現手放不開，索性一躍而上，懸掛在車門邊被載著跑，黑車連門都沒關就追上去，結果白車一個加速急轉，就把男子甩到地上，他翻滾幾圈鞋襪都掉了，接著白車一路狂逃，搶黃燈危險通過，黑車也在後方加速追，他們從東大門夜市沿路狂飆10分鐘，將近四公里，最後竟停在警局，白車駕駛上演告狀戲碼，說對方出手打他。

員警vs.駕駛：「（車怎樣？）他亂打人啦，然後說我們有毒品，他們自己叫我們上來的喔，然後亂打人。」

白車駕駛說完自己被打，語氣突然變得急促緊張，都還沒報案就想逃，眼尖員警察覺有問題。

員警vs.駕駛：「（啊你那包是什麼），什麼東西，（那一包啊），沒有啊...那個啊...衣服啊，（衣服？）對啦盥洗用具的衣服啦，（啊那個煙油勒？）」

車內藏毒品立刻被員警抓包，他摀著眼睛喊痛，想找藉口脫身，唾液篩檢一驗果然涉毒駕。

事發在11號傍晚五點多，34歲余姓駕駛突然跑進警局，說他跟另一部車上的男子發生衝突還被毆打，對方車輛經過警局，只大喊車內有毒就離開，但警方怎麼問，駕駛都不說發生什麼事，但警方查出駕駛和乘客一共擁有9顆喪屍煙彈，還有2包安非他命，及3支電子煙桿，遭上銬帶回移送，雖然駕駛供稱被打，但不願提告傷害，到底是什麼糾紛，居然無視人掛車邊還甩下車，警方將一一釐清。

