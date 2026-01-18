惡煞球棒隊深夜砸3車 車行懸賞10萬緝凶

雲林斗南一間二手車行遭到三名惡煞持球棒砸店，老闆損失數十萬。（圖／東森新聞）





雲林斗南一間二手車行遭到3名惡煞持球棒砸店，老闆損失數十萬。車行業者懸賞十萬元緝凶，警方目前已經鎖定特定對象，全力追查。

二手車行門口一輛白色轎車才剛停下，突然3名男子手持球棒衝下車，直奔停放在一旁準備販售的車輛。其中一名穿藍衣的男子跑太快還一度滑倒，但爬起來後立刻朝後照鏡猛砸，後面趕到的黑衣男子，則是對著車頭大燈猛砸，另外一人負責砸玻璃，看起來早有計畫。

3人砸車過程不到1分鐘，立刻跳回車上逃離現場，車行業者一早出來查看，才發現車輛早已被砸得面目全非，立刻報警並將監視器影像PO上網，整起事件才曝光。記者vs.遭砸車行員工：「（3台受損的部分都是在哪裡），都是玻璃，（裡面有沒有引擎蓋啊），喔有，這也是他們打的。」

這起事故就發生在18日凌晨1時半左右，雲林斗南一處車行，總共3輛進口車遭人破壞，車窗擋風玻璃引擎蓋和大燈全都被砸毀，現場一片狼藉，初步估計損失金額高達數十萬元。記者vs.遭砸車行員工：「（有沒有人在這邊），現場嗎？半夜應該沒人，（可能熟悉的？他們知道你們這邊沒人），不確定欸，因為也不知道是誰，所以也不知道是誰來砸的，全部都不知道啦，無緣無故就是了。」

業者氣到發文表示，懸賞十萬找這3個人出來，讓網友全部看傻，表示這有內行人指導過，知道要敲大燈，如果是近幾年的車，一組可能就要好幾萬，質疑雙方是不是早有嫌隙。記者vs.遭砸車行員工：「（會不會覺得害怕），害怕喔，應該挑釁而已吧，但是也沒有跟人家結冤，怎麼會那麼大膽，可能抓到人就知道要問派出所。」

警方目前已經接獲報案，砸車原因待釐清，目前已調閱周邊監視器偵辦中。

