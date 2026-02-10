惡父竟帶5歲兒參加毒趴！還「放任10男集體侵犯」錄影流傳

國際中心／張予柔報導



法國近日發生一起震驚社會的兒童虐待案件，引起廣泛關注。據當地媒體報導，一名父親在與妻子分居、獨自照顧兒子的期間，涉嫌將年僅5歲的兒子帶往充斥毒品與不當性行為的「Chemsex」派對。事件曝光後，引起社會輿論強力譴責。

惡父竟帶5歲兒「參加毒趴」！還「放任10男集體侵犯」過程全被拍

該名父親不僅將幼童置於危險的環境，還放任多名成年男子對男童餵食化學藥物，使他在無力反抗的情況下遭受集體侵犯及性暴力對待。（示意圖／由AI輔助生成）根據報導，「Chemsex」是指在性行為中使用包括γ-羥基丁酸（GHB）或甲基苯丙胺（冰毒）等強烈藥物，以增強感官刺激的聚會。檢方調查指出，該名父親不僅將幼童置於極度危險的環境，還放任多名成年男子對男童餵食化學藥物，使他在無力反抗的情況下遭受集體侵犯及性暴力對待。更令人震驚的是，這些犯罪過程被拍攝成影片流傳。

廣告 廣告

惡父竟帶5歲兒「參加毒趴」！還「放任10男集體侵犯」過程全被拍

目前10名涉案男子都被正式起訴，受害男童也已經被母親接回照顧。（示意圖／民視新聞資料照）

目前已有10名涉案男子被正式起訴，年齡介於29至50歲，職業背景不一。他們面臨的指控包括對未成年人施打毒品、集體侵犯及持有兒童色情影像等重罪。檢方表示，其中一名被告在羈押期間畏罪輕生，其餘九人仍被拘押等待審判。受害男童已由母親緊急接回照顧，並接受心理及醫療輔導，社工與醫護人員正努力協助他走出長達數月的創傷經歷。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：惡父竟帶5歲兒「參加毒趴」！還「放任10男集體侵犯」過程全被拍

更多民視新聞報導

館長健身房爆性騷擾！女教練遭辱：獻上妳的XX…官方回應了

S媽遭爆防具俊曄爭大S遺產！小S怒揭1事…真相全說了

高金素梅不只涉詐助理費！疑涉「中共介入」募中國製快篩

