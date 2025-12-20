惡犯張文隨機砍人！房業涵主播生涯大考驗 連報140分鍾快虛脫

【緯來新聞網】捷運台北站、中山站昨晚（19日）在下班、放學尖峰時刻發生隨機攻擊慘案，嫌犯張文擲煙霧彈、持長刀亂砍路人，眾人四處奔逃，畫面怵目驚心，最後從南西誠品6樓跳下身亡。房業涵坐鎮主播台超過2小時不間斷，面對重大新聞，最新狀況不斷更新，很有感觸發文：「拜託受傷民眾都能平安，虛脫的140分鐘。」

房業涵連續播報不間斷。（圖／翻攝房業涵臉書）

房業涵播報時間恰好是晚間5、8、9點的黃金時段，正式嫌犯犯案時刻，昨晚收工後回朔這段經歷，漫長的時間，她濃縮成短短文字，卻是全台北民眾經歷整晚的驚恐。



她寫下：「進棚前2分鐘，發生事件，所有人手機訊息狂跳，記者第一時間趕到現場，17:40開始全部抽稿，只有耳機跟記者與民眾拍下的片段畫面，ㄧ段又ㄧ段的獨家直擊隨機攻擊的兇嫌，ㄧ路從北車丟煙霧彈到持長刀傷人，再跑到中山站砍人，民眾流血搶救，受傷人數不斷增加，27歲歹徒被衝進百貨遭到圍捕，最後站上高樓跳下送醫，19:48分身亡。」



播報的這2小時，其實都沒有稿子，房業涵單靠耳機訊息，與記者們接力口播，完全是考驗反應與專業，坦言是工作上的一大考驗，「拜託受傷的9位民眾都能平安，虛脫的140分鐘。」至今午（20日）截稿前，最終是有11名傷者，共3人死亡、尚有6人留院治療、其中有2人在加護病房觀察中。

