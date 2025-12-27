惡狼網約少女「1500元+手機」騙她上車 性侵得逞遭判刑

新竹一名已婚且育有子女的男子，竟透過社群平台對未成年少女伸出魔爪。（示意圖／翻攝自pixabay）





新竹一名已婚且育有子女的男子，竟透過社群平台對少女伸出魔爪。該男子明知對方年紀尚輕，仍以「1500元現金加一支手機」作為交換條件，誘騙少女上車，隨後將人載往偏僻空地性侵得逞，事後更傳送多則不堪入目的訊息騷擾少女，近日法院判決出爐。

判決書指出，男子透過臉書結識少女，在聊天過程中已清楚得知對方尚未成年，卻仍起邪念，多次以露骨字眼試探，甚至直接提出以金錢與手機作為交換，要求發生性行為，「能打X嗎？直接給你手機」、「再給妳1500」。

少女則因年紀尚輕、價值觀未成熟，最終在半推半就下答應見面。隨後男子駕車接走少女後，並未前往公開場所，而是將車輛駛往偏僻空地，趁四下無人之際，在車內對性侵少女，事後男子依約交付現金與手機，並將女方送回。

而男子也在犯行後透過通訊軟體持續騷擾少女，傳送多則帶有性暗示與貶抑意味的訊息，「妳只會越來越舒服」、「我真沒想到會拿走妳的第一次」、「就這樣給我了」，對被害人造成二度傷害。

直到少女向師長求助，案件才因此曝光。庭審期間，男子一度辯稱不清楚少女實際年齡，並否認有發生性交行為，僅稱是「肢體接觸」。然而法官調閱對話紀錄後發現，少女在見面前早已明確告知年齡，男子仍持續調情回應，相關說詞明顯避重就輕，難以採信。

法官認為，男子身為人父，理應理解保護未成年人的重要性，卻反而利用金錢與物質誘惑心智尚未成熟的少女，將其視為滿足私慾的工具，犯罪手段惡劣。加上犯後態度反覆，未獲被害人家屬諒解，對少女身心發展造成難以抹滅的傷害。最終法院依《兒童及少年性剝削防制條例》，判處男子有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。

