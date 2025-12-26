惡狼關12年學不乖！闖宿舍毆打性侵女同事 再被判10年

一名性犯罪累犯陳姓男子闖入公司宿舍，暴力毆打女同事後性侵得逞。（示意圖／Pixabay）





台南今年5月發生一起駭人性侵案，一名性犯罪累犯陳姓男子闖入公司宿舍，暴力毆打女同事後性侵得逞。台南地院審理後，認定陳姓男子惡性重大，對被害人也沒有實質補償，判處10年有期徒刑。

判決書指出，今年5月4日下午，陳男開車到台南某公司，見女同事獨自值勤，竟把她推進後方的員工宿舍內，再將她推倒在地。受害女同事頭部受撞擊倒地無法起身，陳男見狀撕毀女同事衣物，將她強壓在地上毆打後性侵得逞。

女同事不堪受辱報警並驗傷，顏面、後腦、前胸、左上背部、右大腿都有大小不一的挫傷，私密部位也有傷勢。檢警偵辦時查出，陳男過去就曾因連續犯下2起侵入住宅強制性交罪合併被判12年有期徒刑，2018年才出獄，不料12年的刑期並沒有讓他悔改，再度對女同事下毒手。

台南地院審理期間，陳男雖然坦承犯案，但只有口頭表達有意願跟受害人和解，遭拒後就再無其他實質賠償動作。陳男的辯護律師提出依照刑法第59條酌減其刑，被法官當庭駁斥，法官認為陳男才因為性侵案服刑12年，又再度犯案，且惡性重大，顯示他自我約束力薄弱，沒有能夠「情堪憫恕」的條件，依照侵入住宅強制性交罪重判10年。

