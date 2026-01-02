惡男夜闖前女友家埋伏！持33CM長刀猛刺 警制伏反「被刺3個洞」傷心腹

記者潘靚緯／台中報導

李姓女子到派出所報案後返家，立即遭埋伏在角落的彭姓前男友持刀襲擊。(圖／翻攝畫面)

台中市南區工學二街一處社區，2024年平安夜發生攻擊事件，一名彭姓男子不滿前女友提分手，竟闖入前女友的住處騷擾，前女友發現後與現任男友前往警局報案聲請保護令，2名員警護送報案女子返家時，彭男竟埋伏在住處持刀行刺，造成員警的心臟、腹部受到重傷，幸好緊急送醫搶救保住一命，日前二審判決結果出爐。

回顧案發經過，彭男不滿李姓女友提分手，2024年12月25日凌晨3時許，前往李女住處按電鈴騷擾，李女與現任洪姓男友發現對方握有大支美工刀，嚇得不敢開門，半小時後又聽到彭男用滅火器噴門外鞋子的聲音，立即打電話報警，員警抵達現場後，陪同兩人前往派出所聲請保護令。

彭姓男子發狂持刀撲向前女友，遭兩名員警與洪姓男子制止，雙方拉扯過程中，被刀刺傷，其中一名員警腹部、心臟被刺3刀。(圖／翻攝畫面)

凌晨4點35分，完成報案後，李姓女子打開家中寵物監視器，驚見彭男拿鑰匙潛入住處，手持28公分的長刀破壞家中家具，嚇得拜託警方陪同回到住處，不料彭男竟埋伏在餐廳，一見到李女現身，就持刀襲擊，試圖朝李女腹部猛刺。

陳姓員警見狀衝上前噴灑辣椒水制止，不料彭男拿出一把33公分的長刀，朝員警的胸部、腹部猛刺3刀，另一名陳姓員警迅速上前阻擋，手部也遭砍傷，兩名員警負傷合力制伏失控吼叫的彭男，洪男從後方協助壓制，沒想到遭試圖掙脫的彭男轉身刺傷腰部，造成3人受傷。

壓制彭男後，陳姓員警打開背心才發現衣服有三個洞，胸部、腹部都在滴血，經送醫搶救發現，他的左側前胸壁穿刺傷、左上四分之一腹壁、皮下氣腫、疑似氣胸、疑似心包膜損傷等。洪男則是額頭有1公分開放性傷口，右腰有3×3公分的穿刺傷，深度達8公分，所幸送醫後，3人均無生命危險。

彭姓男子襲警惡性重大，台中地方法院依殺人未遂罪判處有期徒刑7年，另依照傷害罪判處有期徒刑9月，其中不得易科罰金部分，判處應執行有期徒刑7年5月，再依毀損罪判處有期徒刑6月。案經上訴二審，台中高分院考量彭男與洪男以45萬元達成和解，改判7年3個月。

